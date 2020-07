Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền TP. Bà Rịa, hệ thống chính trị, quân và dân thành phố luôn đoàn kết, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Cùng với phát triển kinh tế, TP. Bà Rịa cũng tập trung chăm lo cho công tác an sinh xã hội, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

TP. Bà Rịa hiện có 32/35 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh: HS trường Mầm non Long Xuyên xem truyện tranh tại góc thư viện của trường. Ảnh: KHÁNH CHI

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

Để phát triển kinh tế-xã hội, TP. Bà Rịa đã huy động đầu tư từ nhiều nguồn lực. Trong giai đoạn 2015-2020, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Bà Rịa là 5.344 tỷ đồng, vượt 28% so với Nghị quyết. Thành phố đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành một số công trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Công viên Bà Rịa (giai đoạn 1); nhà tang lễ; cải tạo bờ Tây sông Dinh; xử lý môi trường rạch Thủ Lựu; đưa vào sử dụng 14 công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư trên địa bàn; 11 công trình xây dựng trụ sở làm việc; 63 công trình giao thông, hoàn thành 80km bê tông nhựa, 18km láng nhựa, 26km bê tông xi măng; khởi công xây dựng các công trình trọng điểm còn lại như Tỉnh lộ 52; Công viên Bà Rịa giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn 2.077 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân Thành phố đã đầu tư 3.500 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng nhà ở, góp phần chỉnh trang và thay đổi diện mạo đô thị.

Về đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị loại II và xây dựng các tiêu chí đô thị loại I, Thành phố đã tập trung đầu tư để hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II, đến nay đạt 86,79/100 điểm. Đầu nhiệm kỳ, TP. Bà Rịa đạt 61,38/100 điểm so với tiêu chí đô thị loại I, trong đó có 19 tiêu chí chưa đạt, 40 tiêu chí đạt. Đến nay, TP. Bà Rịa đã đạt 75,04/100 điểm so với tiêu chí đô thị loại I, trong đó có 50 tiêu chí đạt, còn 9 tiêu chí chưa đạt.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước xây dựng chợ văn minh thương mại. Một số chợ, siêu thị được đầu tư mới, đã đưa vào hoạt động hoặc đang đầu tư cơ sở hạ tầng như: chợ Long Phước, chợ Tân Hưng, chợ Kim Dinh, siêu thị Bà Rịa; đồng thời phát triển hệ thống bán lẻ với các siêu thị, cửa hàng tự chọn, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Bên cạnh đó, TP. Bà Rịa cũng chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Cụm công nghiệp Long Phước, Cụm công nghiệp Hòa Long giai đoạn 1 đã xây dựng xong để di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường.

TP. Bà Rịa đã hoàn thành xây dựng 3 xã nông thôn mới và đã được Chính phủ công nhận năm 2018. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn 3 xã. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

CHĂM LO AN SINH XÃ HỘI

Cùng với việc phát triển kinh tế, TP. Bà Rịa đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện môi trường giáo dục, bảo đảm sự phát triển toàn diện của học sinh. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở được xây dựng khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trình độ chuyên môn của giáo viên được nâng lên, với 100% giáo viên đạt chuẩn. Tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi, tỷ lệ đi học tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt từ 98%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. TP. Bà Rịa đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Nhờ đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục trên địa bàn Thành phố được duy trì ổn định, số lượng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng.

Toàn thành phố hiện có 108 cơ sở chuyên khoa lẻ, 3 phòng khám đa khoa khu vực, 1 bệnh viện tư nhân, 94 phòng khám và nhà thuốc; 100% trạm y tế phường, xã đạt chuẩn và duy trì bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao, đến nay đạt 90% dân số. Trong nhiệm kỳ, thành phố đã sửa chữa và xây mới 56 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng. Thành phố đã quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, vận động xây dựng mới 65 căn và sửa chữa 133 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, TP. Bà Rịa có 2.364 hộ thoát nghèo, đạt 100,2% chỉ tiêu nghị quyết.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe người dân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh và niềm tin của người dân vào các cơ sở y tế được nâng lên. Ngành y tế thành phố được quan tâm đầu tư trang thiết bị và nhân lực. TP. Bà Rịa cũng chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện nay, có 7 xã, phường trên địa bàn đều có sân bóng đá và có đội bóng; các trung tâm văn hóa-thể thao-học tập cộng đồng được trang bị dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Trong đó, SVĐ Bà Rịa đã được xã hội hóa, tạo điều kiện hình thành học viện bóng đá, CLB bóng đá... Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt.

Dự báo trong những năm tới, tình hình trong nước, trong tỉnh và thành phố có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Bà Rịa phải thật sự đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo đổi mới mạnh mẽ, nỗ lực hơn nữa. TP. Bà Rịa sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục xây dựng và phát triển TP. Bà Rịa xứng tầm là đô thị trung tâm, là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, trung tâm giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị loại II, tạo tiền đề để xây dựng TP. Bà Rịa đạt chuẩn đô thị loại I; phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới phát triển thành phường; mở rộng địa giới hành chính về khu vực Núi Dinh, mở rộng không gian phát triển đô thị Thành phố về phía Tây Nam Quốc lộ 51, khu vực cầu Cỏ May, khu vực Kim Dinh, Phước Hưng, Hòa Long; phát triển thành phố theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thành phố cũng xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ; lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; xây dựng chính quyền thân thiện, cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ nhân dân, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

TRẦN VINH QUANG

Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa