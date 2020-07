Hướng về đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra từ 15 đến 17/7) là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách, đưa Thành phố tiếp tục phát triển. Dưới đây, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng giới thiệu một số ý kiến của đảng viên và các tầng lớp nhân dân gửi đến Đại hội.

ĐỒNG CHÍ ĐINH QUANG TIỄN (70 TUỔI, 45 TUỔI ĐẢNG, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 7)

Xây dựng Vũng Tàu xứng tầm trung tâm kinh tế, văn hóa

Tôi và gia đình chuyển vào sinh sống tại TP. Vũng Tàu từ năm 1986. Qua 34 năm, tôi chứng kiến nhiều sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của thành phố biển. Mạng lưới giao thông ngày càng rộng mở. Các con đường cửa ngõ vào thành phố như 2/9, 3/2 được trồng hoa trên dải phân cách kéo dài hàng chục cây số, thường xuyên bung nở rực rỡ như chào đón khách. Hệ thống đường nội thị cũng được mở rộng, cải tạo, nâng cấp, giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện. Những công trình kiến trúc hiện đại, khang trang xuất hiện ngày càng nhiều. Đời sống người dân cũng không ngừng tăng lên.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII tiếp tục xác định được đường hướng phát triển của thành phố. Trong đó, thành phố tiếp tục tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng để Vũng Tàu thực sự là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ và là đầu mối giao lưu quan trọng của tỉnh và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 7

Giữ vững niềm tin của nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền TP. Vũng Tàu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, được người dân tin tưởng và đồng thuận cao. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm chăm lo chu đáo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất kinh doanh, sinh sống. Tôi hy vọng Đảng bộ TP. Vũng Tàu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên để giữ vững niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Thành phố chủ động, sáng tạo để huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa các nguồn lực, nhằm giữ vững những thành tích đạt được trong 5 năm qua, xây dựng Vũng Tàu là thành phố đáng đến và đáng sống.

NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ TỪ, TRỤ TRÌ CHÙA PHƯỚC QUANG (37/10, TRẦN XUÂN ĐỘ, PHƯỜNG THẮNG NHÌ)

Chú trọng chăm lo đời sống nhân dân

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền TP. Vũng Tàu đã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu chung cư... Nhiều tuyến đường giao thông cũng được nâng cấp, mở rộng, sạch, đẹp, tạo thuận tiện cho người dân đi lại. Chính quyền thành phố cũng chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cho người dân được sống trong môi trường bình yên.

Tôi mong trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể TP. Vũng Tàu tiếp tục quan tâm, phối hợp với các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo tổ chức thêm nhiều hoạt động vì cộng đồng, nhằm chăm lo cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Thành phố cần đầu tư phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, cuộc sống người dân thêm no ấm, hạnh phúc.

ÔNG TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG, CHỦ TỊCH HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP. VŨNG TÀU

Quan tâm, lắng nghe doanh nghiệp

Trong những năm qua, lãnh đạo TP. Vũng Tàu luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của DN và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để DN phát triển. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền TP. Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN phát triển, đặc biệt là các DN đang trong giai đoạn khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho DN nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; quan tâm bồi dưỡng nguồn lực lao động, đặc biệt là nguồn nhân lực ngành du lịch để phát triển ngành du lịch tương xứng với thế mạnh của thành phố. Tôi cũng hy vọng Đảng bộ, chính quyền TP. Vũng Tàu tiếp tục quan tâm lắng nghe ý kiến của DN, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho DN phát triển.

ANH ĐỒNG THANH TÙNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHTN VIỆT NAM TP. VŨNG TÀU

Tổ chức nhiều sân chơi cho thanh niên

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền TP. Vũng Tàu luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ về tri thức, giáo dục đạo đức lối sống và đời sống tinh thần cho thanh niên. Song song đó, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã gợi mở cho Thành Đoàn, Hội LHTNVN TP. Vũng Tàu tổ chức nhiều sân chơi cho thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sức trẻ của ĐVTN trong các hoạt động xã hội.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trong nhiệm 2020-2025, tôi sẽ tích cực vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của một người công dân; sáng tạo, tổ chức thêm nhiều sân chơi phù hợp nhu cầu và sở thích của tuổi trẻ; chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ.

Người dân tập luyện thể dục tại Công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

