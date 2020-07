Quan tâm đầu tư, chăm lo hiệu quả cho mục tiêu phát triển con người

* Đồng chí Trần Đình Khoa được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Vũng Tàu

Ngày 16/7, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đây là Đại hội cấp trên cơ sở duy nhất của BR-VT tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã dự Đại hội.

Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP. Vũng Tàu qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đến dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trình bày Báo cáo chính trị. Báo cáo nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế TP. Vũng Tàu duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, công trình phúc lợi công cộng được đầu tư phát triển và mở rộng; nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí của nhân dân ngày càng được đáp ứng cao hơn. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách với người có công đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đạt kết quả khả quan. Hàng năm số đảng viên được kết nạp mới luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị vững mạnh, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra.

Cụ thể, lĩnh vực du lịch - dịch vụ và thương mại chiếm tỷ trọng 73,37% trong cơ cấu kinh tế (Nghị quyết 73,78%); doanh thu tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,9%. Công nghiệp chiếm tỷ trọng 17,51% trong cơ cấu kinh tế (Nghị quyết 18,21%). Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,55%. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 9,12% trong cơ cấu kinh tế (Nghị quyết 8,01%), tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt 23.436 tỷ đồng, vượt 32% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách Nhà nước 5 năm ước đạt 11.307 tỷ đồng, vượt 14% dự toán tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về định hướng phát triển TP. Vũng Tàu trong 5 năm tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo, Đảng bộ TP. Vũng Tàu tiếp tục có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, thu hút mạnh đầu tư xã hội, xây dựng mô hình kinh tế bền vững không lệ thuộc vào dầu khí, phát triển mạnh mẽ kinh tế du lịch với sản phẩm đa dạng và dịch vụ chất lượng cao; tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật xứng tầm là đô thị loại I; sớm có giải pháp chống ngập nước, chống kẹt xe, chống ô nhiễm môi trường, chống lấn chiếm vỉa hè. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP. Vũng Tàu quan tâm đầu tư, chăm lo hiệu quả cho mục tiêu phát triển con người, xem việc đầu tư cho người dân về sức khỏe, học vấn, tinh thần là đầu tư quan trọng nhất cho tương lai. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Đảng bộ TP. Vũng Tàu tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí. Đồng thời tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 293/293 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Hôm nay 17/7, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: Công bố kết quả phiên họp BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bế mạc.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC