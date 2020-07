Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa và con người

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020, Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu về những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

- Đồng chí Trần Đình Khoa: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả tích cực. Các ngành kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, với mức tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Kinh tế phát triển là tiền đề quan trọng để đầu tư phát triển địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chất lượng giáo dục của TP. Vũng Tàu luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong toàn tỉnh. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm. Các vấn đề an sinh xã hội luôn được bảo đảm. Trong 5 năm, thành phố đã đầu tư trên 8.200 tỷ đồng cho các công trình xây dựng cơ bản để phục vụ phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị và chăm lo các mặt văn hóa, y tế, giáo dục. Đầu năm 2020, TP. Vũng Tàu đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trao tặng danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5/2020. Ảnh: CẨM NHUNG

Song song đó, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và tinh thần phục vụ nhân dân. Bộ máy chính quyền thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy tích cực vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được tăng cường và củng cố, cùng Đảng bộ và chính quyền Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 những tháng đầu năm 2020 đã được Đảng bộ, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng và ổn định được tư tưởng của nhân dân, hạn chế thấp nhất tác động xấu đến kinh tế.

* Từ những kết quả nêu trên, Thành ủy Vũng Tàu đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

- Qua những thành công, cũng như qua nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu rút ra được 5 bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, luôn phải giữ vững đoàn kết và nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nhân tố mang tính quyết định, tạo động lực và ý chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ.

Thứ hai, phải luôn đề cao tính tiên phong nêu gương của cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, nói phải luôn đi đôi với làm. Đã làm phải kiên quyết, triệt để đến khi đạt kết quả và phải duy trì kết quả đạt được, không để người dân mất niềm tin.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, để đảm bảo nhiệm vụ đề ra được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả.

Thứ năm, phải xây dựng môi trường xã hội thân thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo để thu hút đầu tư. Đồng thời, cần tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thuộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Khu cửa ngõ vào TP. Vũng Tàu được trang trí chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: MẠNH THẮNG.

* Đồng chí có thể giải thích rõ thêm về chủ đề của Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025? Những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ tới là gì?

- Chủ đề của đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII là “Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch - vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phấn đấu đưa TP. Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch biển phát triển văn minh và bền vững”.

Với chủ đề này, Đảng bộ TP. Vũng Tàu hướng tới một số mục tiêu cụ thể như:

Thứ nhất, phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Đảng bộ có trong sạch, vững mạnh thì mới có thể đảm đương được vai trò lãnh đạo và lãnh đạo hiệu quả.

Thứ hai, phải chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Có đoàn kết mới tạo được sự ổn định xã hội làm nền tảng cho sự phát triển, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển.

Thứ ba, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế luôn là trọng tâm, trong đó quan tâm phát huy các nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển, nhất là phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong xã hội.

Thứ tư, phải không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chất lượng cuộc sống người dân ngày một tốt hơn mới thể hiện bản chất ưu việt của chế độ; mới phản ánh trung thực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Thứ năm, phấn đấu đưa Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch biển phát triển văn minh và bền vững. Đây là tận dụng lợi thế của địa phương là đô thị duyên hải, có ngành dịch vụ du lịch là ngành kinh tế truyền thống và xu thế là “ngành công nghiệp không khói” của địa phương. Đây là ngành kinh tế thân thiện với môi trường, một yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Việc gìn giữ môi trường trong lành không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn đòi hỏi phải song hành với việc đẩy mạnh phát triển văn hóa và con người mới có thể đưa Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch biển phát triển văn minh và bền vững.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ĐỨC

(Thực hiện)