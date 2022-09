Đón đầu thị trường khách quốc tế

Tối 7/9, lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh. Đây là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực du lịch, được ví như “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới”.

Giải thưởng năm nay tiếp tục gọi tên nhiều tên tuổi trong làng du lịch Việt Nam và khu vực: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và Cơ quan du lịch hàng đầu châu Á 2022 dành cho Tổng cục Du lịch. Một số địa phương đã lần lượt được xướng tên trong đêm trao giải với các hạng mục như: Mộc Châu, TP.Hồ Chí Minh; Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng... Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, hàng không của Việt Nam cũng được vinh danh. Trong đó, Công ty du lịch Vietravel có chiến thắng ở hạng mục giải thưởng quan trọng Nhà điều hành tour hàng đầu châu Á 2022 và Vietravel Airlines được vinh danh là “Hãng hàng không mới hàng đầu châu Á 2022”.

Việc có nhiều điểm đến và DN được trao giải thưởng trên cho thấy, ngành du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ, trở thành điểm đến đáng tin cậy với du khách quốc tế sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và chỉ mở cửa đón khách quốc tế từ tháng 3/2022. Dữ liệu từ Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 8 đã tăng gần 7 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022; lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam cũng tăng hơn 3 lần.

Tuy vậy, do còn vướng nhiều rào cản, tốc độ phục hồi của khách du lịch quốc tế còn chậm và không tương ứng với du lịch nội địa. Cụ thể, năm 2022, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 60 triệu lượt khách nội địa nhưng đến nay đã đạt gần 80 triệu lượt. Trong khi đó, 8 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam mới đạt 1,44 triệu lượt so với mục tiêu 5 triệu lượt khách đặt ra cho cả năm. Số khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng năm 2022 tuy gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 87,3% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phục hồi chậm như: chính sách visa chưa thực sự thông thoáng, số ngày được miễn thị thực ngắn (15 ngày); nhiều thị trường lớn như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản chưa được khai thông; xung đột Nga - Ukraine; chính sách phòng chống dịch, mở cửa của các nước khác nhau, hầu hết các thị trường khu vực Đông Bắc Á vẫn đang siết chặt phòng chống dịch; hiện nay vẫn chưa phải là mùa du lịch quốc tế…

Thực tế cho thấy, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng lượng khách quốc tế trong những tháng cuối năm và trong cả những năm tới. Những giải thưởng được trao cho các điểm đến và DN du lịch, hàng không kể trên cho thấy, du khách quốc tế đánh giá cao về điểm đến tại Việt Nam. Do vậy, ngành du lịch cần tận dụng cơ hội này để thúc đẩy thị trường khách quốc tế phát triển, nhất là trong những tháng cuối năm khi bước vào cao điểm đón dòng khách này.

Để thu hút khách du lịch quốc tế trong mùa cao điểm, ngành du lịch cần tập trung làm mới các dòng sản phẩm chủ đạo như du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa (ẩm thực và di sản); du lịch sinh thái (bao gồm du lịch cộng đồng) và du lịch đô thị (bao gồm du lịch MICE); du lịch nghỉ dưỡng; du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; khẩn trương đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách.

Về phía Chính phủ, cần xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023 để thúc đẩy sức mua, tiêu dùng của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi; tạo cơ chế để doanh nghiệp du lịch tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi; mở rộng diện miễn thị thực với một số quốc gia, tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày; đơn giản hóa, linh hoạt thủ tục xuất nhập cảnh. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và DN du lịch cần tăng cường quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, thị trường gần, thị trường có khả năng phục hồi sớm; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá trên nền tảng số. Xa hơn nữa, các DN và cơ quan quản lý cần có định hướng phát triển thị trường du lịch quốc tế cho năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm tận dụng cơ hội tiếp cận du khách, góp phần phát triển thị trường này trong những năm tới.

NGUYỄN ĐỨC