Côn Đảo sẽ phát triển mạnh mẽ khi có điện lưới quốc gia

Trong số báo hôm nay, Báo BR-VT xin giới thiệu ý kiến tâm huyết của Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục xây dựng lực lượng, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh. Ông cho rằng: Côn Đảo sẽ phát triển về du lịch sinh thái biển, đảo và văn hóa lịch sử tâm linh tầm cỡ quốc tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Do đó, đầu tư điện cho Côn Đảo sẽ là điều kiện để huyện đảo từng bước đạt mục tiêu đề ra.

Sau giải phóng, Côn Đảo gặp rất nhiều khó khăn về nguồn cấp điện, nước. Khi trở thành Đặc khu Côn Đảo cũng có nhiều sự đổi thay và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, huyện Côn Đảo đang phát triển từng ngày, nhất là lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Dù đường bay còn hạn chế nhưng lượng khách đến Côn Đảo tăng hàng năm, riêng năm 2021 đã lên đến gần 400 ngàn lượt; các khách sạn, resort cũng được đầu tư mạnh mẽ.

Trong định hướng phát triển, Côn Đảo sẽ phát triển về du lịch sinh thái biển, đảo và văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Côn Đảo sẽ càng phát triển mạnh, thu hút lượng du khách lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong tương lai, hệ thống sân bay mở rộng thì lượng khách sẽ tăng đột biến. Các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch về nguồn, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân ngày một phát triển kéo theo nhu cầu sử dụng điện cũng tăng theo. Trong khi đó, nguồn điện tại Côn Đảo hiện nay khó đáp ứng được tốc độ phát triển.

Trước đây, các đảo như Cát Bà (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh), Phú Quốc đã kéo điện lưới quốc gia, nay Côn Đảo là địa phương thứ tư được Nhà nước quan tâm đưa điện lưới quốc gia ra đảo. Tin rằng sẽ làm được vì chúng ta đã có kinh nghiệm dẫn điện ngầm ra các đảo trên cũng như kinh nghiệm đã làm đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn từ biển vào đất liền. Đầu tư ban đầu tốn kém nhưng về lâu dài sẽ có nguồn điện ổn định cho Côn Đảo và tạo điều kiện để Côn Đảo phát triển.

Một trường hợp tương tự là xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) trước đây là xã đảo chỉ có một đường độc nhất ra đảo là đi bằng thuyền, nhưng sau khi tỉnh mạnh dạn đầu tư cầu Ba Nanh, cầu Gò Găng và cầu Chà Và nối đất liền, xã Long Sơn đã có sự phát triển vượt bậc. Kinh tế của xã ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân được nâng cao. Đặc biệt, hiện xã Long Sơn đã thu hút dự án lớn là dự án Hóa dầu miền Nam. Long Sơn cũng trở thành căn cứ Hải quân Vùng 2. Nếu tỉnh không mạnh dạn đầu tư thì không có một Long Sơn như hôm nay. Hay như dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang được tỉnh phối hợp với tỉnh Đồng Nai và các bộ, ban, ngành liên quan xúc tiến thủ tục để sớm triển khai dự án.

Tôi tin Côn Đảo cũng vậy. Khi nguồn điện lưới quốc gia được đầu tư sẽ không chỉ bảo đảm an ninh quốc phòng, mà còn tạo điều kiện cho các ngành kinh tế như du lịch (sinh thái, tâm linh); dịch vụ, công nghiệp (xử lý rác thải)… phát triển và góp phần cải thiện đời sống của người dân trên đảo.

Từng gắn bó với Côn Đảo và khi biết Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ kéo điện lưới ra Côn Đảo, tôi rất mừng. Mặc dù kinh phí đưa điện lưới quốc gia xuyên biển ra Côn Đảo lớn nhưng về lâu dài sẽ mang lại nguồn điện ổn định.

Tôi mong dự án sớm được triển khai để không chỉ giúp cho Côn Đảo phát triển mà còn góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. Ngoài nguồn vốn của Trung ương, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nếu cần thiết có thể huy động vốn từ tỉnh, từ nhân dân. Tôi tin, người dân sẽ sẵn sàng đóng góp cho Côn Đảo.

Nguồn điện lưới kéo ra Côn Đảo sẽ ổn định hơn so với các nguồn năng lượng khác và tạo đà cho Côn Đảo phát triển. Trong ảnh: Một góc Côn Đảo. Ảnh: QUANG VINH



VÂN ANH (ghi)