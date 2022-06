Tăng tốc thu ngân sách hải quan

Thu ngân sách hải quan từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm 2021. Để khắc phục tình trạng này, ngành hải quan sẽ tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng thu ngân sách trong thời gian tới.

Nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ trong giờ làm việc.

Thu ngân sách hải quan giảm 13% so cùng kỳ

Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 20.300 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 20.900 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 23/5/2022, thu ngân sách hải quan đạt 8.266 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Theo Cục Hải quan tỉnh, nguyên nhân khiến số thu giảm so là do chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội (Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) và việc cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo các Hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia. Cùng với đó, số thu từ các mặt hàng nhập khẩu chính giảm mạnh.

Điển hình như: mặt hàng tàu thuyền giảm 87%; bông giảm 38%; các sản phẩm không dệt giảm 31%. Trong khi đó, nhóm máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định phục vụ các dự án như Công ty CP Khải Hoàn Quốc tế, Samsung C&T Corporation - thầu chính gói thầu thiết kế thi công - xây dựng Dự án kho chứa LNG 1MMTPA Thị Vải, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Việt Nam… cũng đã bước vào giai đoạn hoàn tất hoặc đi vào những hạng mục nhập khẩu cuối năm 2021 nên số thu của mặt hàng này giảm tới 86% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt 182 tỷ đồng. Tương tự, số thu từ các mặt hàng than đá, sản phẩm dinh dưỡng, nông nghiệp cũng giảm do kim ngạch nhập khẩu giảm.

Bên cạnh đó, nhiều DN vẫn chưa thể hồi phục sau những tác động của dịch COVID-19 đối với hoạt động thương mại, đầu tư, dẫn tới sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác thu NSNN qua thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nói riêng gặp nhiều khó khăn.

Đẩy mạnh các nguồn thu

Nhận định của ngành hải quan cho thấy, việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 là rất khó khăn và có nhiều thách thức. Do đó, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh các nguồn thu như tạo thuận lợi thương mại nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường thu, chống thất thu NSNN.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, để hỗ trợ DN, Cục Hải quan tỉnh đã có những bước chuẩn bị về nhân lực. Cụ thể như cử cán bộ công chức trực 24/7 để bảo đảm việc lưu thông hàng hóa xuyên suốt; bố trí nguồn lực cán bộ tinh nhuệ, trẻ, có nhiệt huyết đảm nhiệm trọng trách các công việc có nhiều yếu tố chuyên môn cao. Về vật lực duy trì, nâng cấp thường xuyên các hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa chính xác, thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời, vận hành ổn định máy soi chiếu container vừa được Tổng cục Hải quan trang bị để hỗ trợ hoạt động thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan tỉnh cũng căn cứ theo tình hình thu NSNN trong 5 tháng đầu năm, yêu cầu các đơn vị liên hệ với các DN có số thu lớn để nắm kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các tháng còn lại. Qua đó, phân tích, đánh giá, triển khai các biện pháp thu ngân sách hiệu quả. Các đơn vị cũng thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn thu, phân tích, đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế (hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia) cũng như ảnh hưởng của dịch COVID-19; tác động của việc thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. Hồ Chí Minh, xung đột Nga - Ukraine; rà soát, kiểm tra các trường hợp hàng hoá được miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 1163/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2022.

Trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, các đơn vị thực hiện rà soát phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng DN, tờ khai, tình trạng nợ thuế, phân tích nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đốc thu cưỡng chế, chủ động nắm bắt tình hình DN, phấn đấu thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu… nhằm tăng thêm nguồn thu, đạt chỉ tiêu mà ngành hải quan được giao trong năm 2022.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN