Theo Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, doanh thu về kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh ước đạt 8.153 tỷ đồng, tăng khoảng 4,9% so cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 2.417 tỷ đồng, tăng gần 7%.

6 tháng đầu năm doanh thu cảng biển tăng gần 7%. Trong ảnh: Xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng CMIT.

Nguyên nhân là do, hiện nay giá dịch vụ cảng biển như bến bãi và chi phí lưu bãi container và sản lượng đều tăng lên dẫn đến doanh thu của dịch vụ này tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động sản xuất của DN đã phục hồi sau những tác động của đại dịch COVID-19 và đẩy mạnh hoạt động xuất và nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, nhu cầu lưu kho, lưu bãi, kê khai hải quan tăng…

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN