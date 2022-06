UBND tỉnh vừa bàn hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí duy trì, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Tỉnh tiếp tục duy trì 6 vùng an toàn dịch bệnh động vật đã được chứng nhận. Trong ảnh: Khử khuẩn trang trại heo tại huyện Đất Đỏ.

Theo đó, tỉnh tiếp tục duy trì 6 vùng an toàn dịch bệnh động vật đã được Cục Thú y chứng nhận, gồm: vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh cúm gia cầm Niu-cát-xơn tại TX. Phú Mỹ và huyện Châu Đức; vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo cổ điển tại huyện Long Điền và Đất Đỏ, vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở động vật tại TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; 8 cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với các loại bệnh tại các xã Tam Phước (Long Điền), Bưng Riềng, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Phước Tân, thị trấn Phước Bửu, Bông Trang, Phước Thuận (Xuyên Mộc) và 120 cơ sở, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng 2 vùng, 3 cơ sở cấp xã và 15 cơ sở, trang trại an toàn dịch bệnh động vật để được các cấp có thẩm quyền chứng nhận trong năm 2022.

Đồng thời, chuẩn bị xây dựng kế hoạch đối với 2 vùng, 2 cơ sở cấp xã và 80% các cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh được công nhận an toàn dịch bệnh động vật trong năm 2023. Tổng kinh phí dự toán thực hiện kế hoạch 478 triệu đồng.

