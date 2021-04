Thu giữ nhiều phương tiện bán hàng rong

Theo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu (TTQLHTKDL), quý I/2021, các bãi tắm, KDL trên toàn địa bàn đón hơn 654 ngàn lượt khách tắm biển, giảm hơn 39% so với cùng kỳ. Lực lượng cứu hộ bờ biển đã cứu, đưa vào bờ an toàn 20 du khách lọt ao xoáy. TTQLHTKDL phối hợp với các KDL tìm kiếm, trao trả về gia đình 39 trẻ đi lạc, đồng thời phối hợp với Tổ Công tác Bãi Sau-Công an TP.Vũng Tàu thường xuyên tuần tra, giữ gìn trật tự, an ninh tại các KDL, bãi tắm, công viên.

Qua tuần tra đã nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời gần 500 nhóm du khách tụ tập tổ chức ăn uống tại nơi công cộng, bãi tắm; thu giữ nhiều xe máy, phương tiện, dụng cụ bán hàng rong; xử phạt vi phạm hành chính 48 trường hợp buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè với số tiền 60,1 triệu đồng.

MINH HIỀN