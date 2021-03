Nhầm lẫn đường công cộng vào phần đất của gia đình?

Một vụ tranh chấp đất đai xảy ra tại thôn Quảng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức) đã được chính quyền địa phương làm rõ về tính pháp lý cũng như tích cực tổ chức hòa giải, nhưng người trong cuộc chưa thật sự lắng nghe.

Buổi hòa giải do địa phương tổ chức có đầy đủ các bên liên quan nhưng vắng mặt bà Võ Thị Tiền.

Người có khiếu nại là bà Võ Thị Tiền (tổ 71, thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức). Theo phản ánh của bà Tiền, phần đường mòn mà nhiều người dân đang đi lại thuộc phần đất của gia đình. Dù chưa có sự đồng ý hiến đất làm đường của gia đình bà, nhưng một hộ dân có đất liền kề phía sau, đã tự ý đổ bê tông lên con đường mòn, biến thành đường kiên cố.

Bà Tiền khẳng định, phần đất làm đoạn đường bê tông nói trên nằm trong mảnh đất có diện tích rộng 5.643m2 (thuộc tờ bản đồ số 9, thửa 91) tại thôn Quảng Long, xã Kim Long được gia đình bà mua vào năm 1999. Bà Tiền cho biết, người có đất liền kề phía sau, trước đây là bà Ngô Thị Vân (xã Kim Long). Năm 2000, bà Vân ngỏ ý mua khoảng 200m2 (rộng 2m, dài 100m) của bà Tiền để làm đường đi vào nhà (do đất của bà Vân không có lối vào theo trục đường chính, PV). Theo bà Tiền, vào thời điểm đó, bà đã không bán đất nhưng vì tình cảm nên để cho gia đình bà Vân được đi lại trên con đường mòn dọc theo đất của bà. Đồng thời, bà Tiền thống nhất với bà Vân đợi đến khi làm hàng rào bao quanh đất thì cả hai sẽ ngồi lại bàn bạc việc mua bán.

Tháng 11/2019, bà Ngô Thị Vân đã bán đất cho bà Lê Thị Ngọc Huyền (xã Kim Long). Sau khi mua đất, để tiện việc đi lại, bà Huyền cho trải thảm bê tông con đường mòn. Bà Tiền đã hết sức ngăn cản nhưng bà Huyền vẫn thực hiện. Theo bà Tiền, quá trình bà Huyền đổ bê tông làm đường, có sự chứng kiến của cán bộ địa chính xã, nhưng người này không ngăn cản mà còn chỉ ranh đất, cắm cọc cho những người thi công. Bức xúc về việc làm trên, bà Tiền đã gửi đơn khiếu nại lên UBND xã Kim Long. “Đất gia đình tôi mua có giấy CNQSDĐ thể hiện diện tích rõ ràng. Tôi mong chính quyền địa phương có hướng giải quyết hợp tình hợp lý để gia đình tôi lấy lại đất”, bà Tiền bức xúc nói.

Phóng viên Báo BR-VT đã đem toàn bộ phản ánh của bà Tiền để làm việc với những người có liên quan ở địa phương. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía chính quyền đã cho một kết quả hoàn toàn trái ngược với những phản ánh của bà Tiền.

Cụ thể, theo ông Kiều Ngọc Báo, Trưởng thôn Quảng Long, con đường mòn dài khoảng 100m, mặt đường rộng khoảng 2m chạy dọc theo ranh giới đất của bà Tiền trước đây là con đường mòn được bà con trong vùng dùng để vận chuyển nông sản từ những ngày khai hoang mở đất. Gia đình bà Tiền về địa phương sinh sống từ năm 1999 nên không rõ sự việc và cho rằng đất của gia đình là chưa chính xác.

Còn ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, ngày 23/10/2020, UBND xã có nhận được đơn phản ánh của gia đình bà Tiền. Qua nội dung trong đơn, ngày 25/10/2020, UBND xã kết hợp với ban ngành đoàn thể thôn Quảng Long mời các hộ dân liên quan đến nơi xảy ra tranh chấp đất tiến hành đo đạc, cắm cọc để xác định ranh giới giữa các hộ dân có đất giáp ranh với khu vực đất làm con đường đi chung ở tổ 71, thôn Quảng Long mà gia đình bà Tiền cho rằng thuộc phạm vi đất của gia đình bà.

Tại buổi làm việc, bà Tiền và con trai bà là anh Nguyễn Thanh Quang đã cắm cọc, xác định ranh giới đất của gia đình bà, không có phần đất chồng lấn lên con đường bê tông. Do đó, hoàn toàn không có việc cán bộ địa chính xã và các hộ dân lân cận lấn chiếm đất để làm đường đi chung như phản ánh của bà Tiền. UBND xã đã nhiều lần gửi giấy mời bà Tiền đến UBND xã Kim Long để tiến hành hòa giải, tuy nhiên, bà Tiền không đến tham dự và không nêu rõ lý do, do đó, hội đồng hòa giải của xã không thể tổ chức hòa giải theo quy định.

Con đường đổ bê tông chạy dọc theo ranh giới đất gia đình bà Tiền.

Ông Nguyễn Minh Tú cũng thông tin thêm: “Theo hồ sơ lưu trữ của UBND xã Kim Long về nguồn gốc con đường, căn cứ theo bản đồ địa chính được cấp thẩm quyền phê duyệt từ năm 2009 thể hiện rõ, con đường đất có chiều dài khoảng 100m, ngang từ 1,9-2,93m là đường giao thông nông thôn do UBND xã quản lý. Vì vậy, cán bộ địa chính xã phối hợp với người dân làm đường nông thôn là đúng theo quy định.

Bài, ảnh: MAI NGỌC