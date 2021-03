Phạt nguội qua camera tại nhiều tuyến đường

BR-VT đang hướng tới xây dựng hệ thống giao thông thông minh, mà trước mắt là triển khai hệ thống giám sát giao thông và tiến hành “phạt nguội” đối với các vi phạm. Từ tháng 4/2021, nhiều tuyến đường sẽ bắt đầu “phạt nguội”.

NHIỀU VI PHẠM TTATGT

Ứng dụng CNTT vào công tác bảo đảm TTATGT là xu thể tất yếu, sẽ góp phần nâng cao ý thức của mọi người khi tham gia giao thông. Trong ảnh: Hình ảnh trung tâm thông tin chỉ huy đặt tại Công an tỉnh.

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh, trong 5 năm qua, toàn tỉnh xảy ra 3.385 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.218 người, bị thương 3.543 người, hư hỏng gần 6.000 phương tiện, ước tính thiệt hại gần 13,4 tỷ đồng. Lực lượng CSGT tổ chức 72.703 ca trực, lập xử phạt gần 286 ngàn trường hợp với tổng số tiền 188 tỷ đồng.

TNGT trong những năm qua giảm (số vụ và số người chết) so với giai đoạn 2011-2015, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Đặc biệt, trên QL51, QL55, QL56…, trật tự giao thông vẫn diễn biến phức tạp, với số vụ TNGT nhiều. Chỉ tính riêng đoạn QL51 đi qua TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu trong năm 2020 đã xảy ra 80 vụ TNGT.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân của tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Các lỗi vi phạm thường xuyên vẫn là chạy nhanh, vượt ẩu, lạng lách, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn, chạy ngược chiều…

ĐẦU TƯ HỆ THỐNG GIÁM SÁT HIỆN ĐẠI

Xác định tuyến QL51 là điểm nóng về TNGT, Công an tỉnh vừa triển khai lắp đặt 89 camera giám sát suốt dọc đoạn từ Ẹo Ông Từ (Phường 12, TP. Vũng Tàu) tới TX.Phú Mỹ. Theo đó, có 4 điểm với 8 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát an ninh trật tự, có tầm quan sát rộng, 73 camera ghi các lỗi như: lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông...

Theo ơ quan chức năng, hệ thống camera giám sát này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300km/giờ cũng như ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu (mưa, sương mù) để giúp cơ quan công an phạt nóng tại chỗ (gửi thông tin cho tổ tuần tra lập chốt trên đường) hoặc phạt nguội (gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm).

Đại tá Lê Văn Ninh, nhấn mạnh đưa vào vận hành hệ thống camera sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc kiểm soát những hành vi vi phạm giao thông phục vụ công tác tuần tra kiểm soát trên đường hoặc phạt nguội. Qua đó, giúp lực lượng CSGT có thêm kênh thông tin để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm TNGT. Về phía người dân cũng sẽ thận trọng hơn khi lái xe trên đường, nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

“Việc lắp camera tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt trên QL51 đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Sau QL51 sẽ nhân rộng trên tuyến QL55 và QL56. Từ đó, tiến tới giảm tối đa lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường nhưng vẫn đảm bảo trật tự, ATGT, xử lý vi phạm”, đại tá Lê Văn Ninh thông tin.

Riêng TP.Vũng Tàu cũng đã đưa vào vận hành đô thị thông minh trong đó có hơn 1.100 camera giám sát an ninh xã hội hóa, tích hợp 50 camera giám sát an ninh và 2 camera giám sát, xử phạt giao thông. Về phía Sở GT-VT, đơn vị này cũng đang triển khai thực hiện dự án triển khai ứng dụng CNTT vào công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải. Theo đó, Sở GT-VT sẽ lắp đặt 62 camera giám sát tải trọng phương tiện tại 17 điểm mỏ VLXD và 1 cảng thủy nội địa trên địa bàn TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ.

Theo ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT, lắp đặt camera sẽ giám sát được hành vi vi phạm về cơi nới kích thước thành, thùng xe của phương tiện qua trạm cân tại điểm lấy hàng; tích hợp phần mềm xử lý dữ liệu về trọng lượng phương tiện từ trạm cân của điểm lắp đặt camera. Nếu phương tiện chở hàng quá tải trọng, phần mềm sẽ tự động phân tích hành vi vi phạm, ghi lại thông tin phiếu cân gửi về Ban ATGT tỉnh, Phòng CSGT - Công an tỉnh, Thanh tra Sở GT-VT thông qua địa chỉ email được thiết lập sẵn. Qua đường truyền dữ liệu, khi phát hiện các điểm có hành vi vi phạm, đơn vị chức năng sẽ cử lực lượng đến xử lý trực tiếp, hoặc sẽ phạt “nguội” chủ phương tiện cơi nới thành, thùng xe và lái xe chở hàng quá tải trọng. Như vậy, tình hình TNGT hy vọng sẽ được tiếp tục kéo giảm trong thời gian tới.

NHIỀU ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG “PHẠT NGUỘI” TỪ THÁNG 4/2021

Đại úy Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh cho biết, hiện nay 89 camera giám sát giao thông trên QL51 đoạn qua địa bàn tỉnh đã hoạt động. Những hình ảnh do các camera ghi lại sẽ truyền về hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm chỉ huy trong trụ sở Công an tỉnh và trụ sở Phòng cảnh sát giao thông. Sau khi trung tâm vận hành giao thông thông minh khánh thành, sẽ vận hành chạy thử 2 tuần thông báo tới chủ phương tiện vi phạm lỗi giao thông. Sau thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phạt nguội hoặc thông báo cho tổ tuần tra tại hiện trường xử phạt tại chỗ các trường hợp xe vi phạm TTATGT theo quy định. Dự kiến, việc xử phạt nguội qua camera trên QL51 sẽ được thực hiện trước ngày 30/4.

Còn tại TP.Vũng Tàu, việc xử phạt giao thông qua camera cũng sẽ được thực hiện từ tháng 4/2021.

Liên quan nội dung lắp đặt camera giám sát tải trọng các phương tiện vận tải, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, hiện Sở GT-VT đã phê duyệt dự án xây dựng hệ thống giám sát tải trọng tại các mỏ đá và các bến thủy nội địa. Theo đó, mục tiêu của dự án là giám sát hoạt động khai thác tại các mỏ đá và bến thủy nội địa; giám sát tải trọng các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tại các mỏ; ngăn chặn kịp thời các phương tiện chở quá tải trọng cho phép… Quy mô dự án là đầu tư xây dựng mới hệ thống phần mềm ứng dụng để giám sát tự động tải trọng phương tiện vận chuyển tại các mỏ và bến thủy nội địa gồm ứng dụng chạy trên máy chủ, nền web và ứng dụng trên nền tảng di động iOS và Android. Đầu tư mới hệ thống thiết bị điều khiển, lưu trữ dữ liệu phục công tác truyền, nhận dữ liệu về hình ảnh, tải trọng, phương tiện. Dự trù kinh phí đầu tư gần 6 tỷ đồng. Hiện, dự án đang trình hồ sơ cho Sở tài chính thẩm định, sau khi thẩm định xong sẽ tiến hành đấu thầu. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong năm nay.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG