Cơ hội nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa có hồi kết, để khuyến khích người dân đi du lịch, nhiều DN du lịch BR-VT đẩy mạnh khai thác khách nội tỉnh bằng các sản phẩm, dịch vụ nhằm kích thích nhu cầu du lịch tại chỗ. Điều này vừa phù hợp với tiêu chí hạn chế đi xa để phòng dịch, đồng thồi mở ra cơ hội du lịch an toàn, giá cả hợp lý cho người dân trong tỉnh.

Du khách tham quan vườn rau an toàn tại Carmelina Beach Resort.

LƯU TRÚ KHÁCH SẠN 4 - 5 SAO GIÁ ƯU ĐÃI

“Ưu đãi tri ân cư dân Vũng Tàu” là gói nghỉ dưỡng The Imperial Hotel đang chào bán dành cho người địa phương. Với giá 1.290.000 đồng/người, khách được trải nghiệm 1 đêm phòng, buffet sáng, ăn trưa phong cách châu Âu và bữa tối trên bờ biển, thưởng thức trà chiều và các tiện ích đẳng cấp 5 sao tại The Imperial Hotel & Resort. Bên cạnh đó, khách sẽ được đưa đón trong bán kính 25km, được nhận phòng sớm (12 giờ) và trả phòng trễ (17 giờ) mà không phải phụ thu. Song song đó, một gói nghỉ dưỡng khác phù hợp với phân khúc khách cao tuổi điều dưỡng sức khoẻ là “Tri ân đấng sinh thành” với kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm (6,9 triệu đồng/2 người) và 4 ngày 3 đêm (9,8 triệu đồng/2 người) kèm nhiều dịch vụ cộng thêm như xe đưa đón, tặng set ăn, tư vấn sức khoẻ, tập yoga… cũng được The Imperial Hotel triển khai thu hút khách từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần. Carmelina Beach Resort (4 sao) bán gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm giá 2,75 triệu đồng/người, gồm xe đưa đón, ăn sáng, ăn trưa và tối theo menu và 1 combo hải sản, massage, tham quan vườn rau, áp dụng từ Chủ nhật đến thứ Sáu.

Các resort, khách sạn với sản phẩm uy tín, chất lượng cao như: Oceanami villas & beach club, Lan Rừng Resort Phước Hải, Vietsovpetro Resort, Sammy, Malibu, Intourco… cũng có nhiều gói khuyến mại dành cho cặp đôi, gia đình, bạn bè với mức giá ưu đãi từ 30 - 50% so với giá gốc cùng nhiều dịch vụ đi kèm.

Một số resort, KDL có bãi biển, điểm tham quan, vui chơi tung ra các gói dịch vụ kích cầu thu hút du khách đi về trong ngày. Chẳng hạn, Lan Rừng Resort Phước Hải bán gói trải nghiệm trong ngày 900 ngàn đồng/người gồm: ăn trưa + tắm biển + tắm hồ bơi; Binh Chau Hot Sping có các gói tham quan, tắm nước khoáng nóng chỉ từ 500 ngàn đồng/người; Hồ Mây Park giảm 20% giá vé cho người BR-VT…

Theo các DN du lịch, việc khuyến khích du lịch nội tỉnh trong thời điểm này nhằm tạo cơ hội cho người địa phương sử dụng các dịch vụ du lịch chất lượng với mức giá rẻ. Bên cạnh đó, khi du lịch nội tỉnh, nội địa được kích cầu cũng giúp các DN có thêm doanh thu giữa bối cảnh khó khăn do dịch bệnh xảy đến.

CẦN KÍCH CẦU MẠNH HƠN

Tuy nhiên các DN du lịch đều mong muốn, BR-VT cần có nhiều hơn những chương trình kích cầu, sự kiện văn hoá, ẩm thực để cộng lực lan tỏa, thu hút không chỉ người dân địa phương và du khách về nhiều hơn. Ông Ari Wibowo, Giám đốc điều hành The Imperial Hotel cho rằng, BR-VT đã trải qua hơn 1 năm không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Các vùng du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng tươi mới, môi trường sạch đẹp, an ninh tốt hơn. Chính quyền và ngành du lịch cũng chú ý hơn đến việc tạo cảnh quan, mảng xanh, trồng hoa và làm nhiều tuyến đường đẹp đáp ứng xu hướng check in tương tác trên mạng xã hội của du khách. Cơ sở vật chất cho du lịch hoàn thiện hơn. “Song cái khó lớn nhất của du lịch BR-VT là khoảng cách giữa cuối tuần và trong tuần quá lớn. Cuối tuần gần như cháy phòng, nhưng trong tuần vắng vẻ. Dù các khách sạn, resort đều nỗ lực, chủ động nhiều gói sản phẩm, dịch vụ thu hút khách trong tuần, nhưng DN rất cần chính quyền, ngành du lịch có chiến lược quảng bá, kích cầu du lịch cho toàn vùng trên cơ sở khai thác những yếu tố đặc thù văn hoá, ẩm thực, địa hình… của BR-VT xây dựng những sự kiện tăng tính trải nghiệm mới, hấp dẫn”, ông Ari Wibowo nói.

Trao đổi về vấn đề trên, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã hoàn thiện kế hoạch quảng bá, kích cầu du lịch năm 2021. Theo đó, BR-VT sẽ tham gia hai sự kiện kích cầu du lịch lớn là Ngày hội Du lịch TP.Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ngành sẽ phối hợp với các tỉnh, thành Đông Nam bộ tổ chức các đợt famtrip, presstrip khảo sát dịch vụ và các điểm đến mới. Thông qua các sự kiện sẽ có những kết nối, hợp tác cụ thể để đưa khách về BR-VT.

Một thông điệp mạnh mẽ sẽ được ngành du lịch gửi đến du khách trong nước và quốc tế là “BR-VT - điểm đến an toàn và thân thiện” bằng việc tiếp tục thực hiện chặt chẽ quy định phòng dịch và đẩy mạnh quảng bá bằng công nghệ thông tin. Dự kiến tháng 7, Sở Du lịch sẽ đăng cai hội chợ du lịch trực tuyến và tháng 11 là Tuần lễ văn hoá-ẩm thực-du lịch và sức khoẻ, kết hợp với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh là cơ hội để ngành du lịch quảng bá hình ảnh, thu hút du khách về nhiều hơn.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA