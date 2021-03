Liên tục bị "khủng bố" bằng chất bẩn

Ông Văn Anh Tuấn, trú tại đường Độc Lập, KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ phản ánh qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc, thời gian gần đây, ông bị các đối tượng đòi nợ thường xuyên gọi điện hăm dọa, “khủng bố” bằng mắm tôm, sơn khiến gia đình luôn sống trong bất an.

Các đối tượng liên tục ném chất bẩn vào nhà ông Tuấn để yêu cầu trả nợ cho con rể.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, vẻ mặt lo lắng hằn trên ánh mắt ông Tuấn sau những lần bị “khủng bố” bằng chất bẩn. Ông cho biết, con gái thứ tư của gia đình ông là chị Văn Thị Hoài Hương kết hôn với anh Lê Phan Quang Bá 14 năm nay. Khoảng 1 năm trước, anh Bá thông báo với chị Hương do làm ăn bị lừa nên mắc nợ 3 tỷ đồng. Sau đó, 2 bên gia đình đã thu xếp tiền đưa cho anh Bá trả nợ.

Tưởng mọi chuyện xong xuôi thì ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý, anh Bá lấy xe ô tô đi khỏi nhà mà không cho ai hay, điện thoại không liên lạc được. Cũng tối hôm đó, trong lúc đang chở con đi ăn bên ngoài, chị Hương bị 2 thanh niên bám theo đến quán yêu cầu trả nợ cho chồng. Những ngày sau đó, các đối tượng này tiếp tục vào chung cư nhà máy đạm Phú Mỹ - nơi 2 mẹ con chị Hương sinh sống để hăm dọa yêu cầu trả nợ. Vì quá lo sợ, mẹ con chị Hương đã dọn về nhà ông Tuấn sinh sống.

Thế nhưng, các đối tượng vẫn theo về nhà ông Tuấn tiếp tục đòi nợ. Liên tục trong các ngày: 25, 26, 27 tháng Chạp năm Canh Tý, nhiều thanh niên lạ mặt đã kéo đến nhà hăm dọa, yêu cầu gia đình ông Tuấn phải trả nợ cho con rể. Ngày 11/2/2021, chị Hương đã trình báo vụ việc với Công an phường Phú Mỹ và công an đã ghi biên bản về vụ việc.

Chưa dừng lại ở việc hăm dọa, khoảng 4 giờ sáng 19/2/2021, một số đối tượng đi xe máy ném mắm tôm vào nhà ông Tuấn. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, những người này tiếp tục ném mắm tôm và sơn vào nhà ông Tuấn. Cả 2 lần này, gia đình đều báo Công an phường Phú Mỹ và công an có đến ghi nhận hiện trường. Tiếp đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/3/2021, các đối tượng này lại tạt sơn khắp nhà ông Tuấn. “Việc làm ăn, vay mượn của con rể, tôi và con gái không biết gì. Hơn nữa, anh Bá đã bỏ trốn, gia đình tôi không liên lạc được. Do đó, các đối tượng liên tục “khủng bố” gia đình tôi bằng “chất bẩn” khiến ai cũng hoang mang, lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý để gia đình tôi yên tâm sinh sống”, ông Tuấn bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Thành Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết, địa phương đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Văn Anh Tuấn. Theo đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương phối hợp Công an TX. Phú Mỹ xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. “Thời gian tới, UBND phường Phú Mỹ sẽ chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với công an tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong phòng, chống tội phạm và cho vay lãi nặng, không để xảy ra các vụ việc tương tự gây bức xúc trong nhân dân”, ông Tâm nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an TX. Phú Mỹ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc. Thiết nghĩ, hành vi đòi nợ kiểu “xã hội đen” của các đối tượng trên cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ