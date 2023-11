AN NINH - TRẬT TỰ

Lãnh án tù vì ma túy

Ngày 17/11, TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, ngụ TX.Phú Mỹ) 1 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và 1 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt chung 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, đêm 26/3, tại quán bar F.N. (TX.Phú Mỹ), Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra, bắt quả tang Hà tàng trữ 1 mẩu của viên ma túy, khối lượng hơn 0,2g, loại MDMA. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà, công an thu giữ 2 viên đạn, là vũ khí quân dụng được giấu bên trên lò vi sóng trong khu vực bếp.

Làm việc với công an, Hà khai làm nghề lái xe "taxi dù”. Đêm 25/3, Hà điều khiển ô tô đến bar F.N. chờ đón khách, thì gặp người khách quen mời vào quán chơi. Vào bàn, Hà được 1 người trong nhóm đưa 1 viên thuốc lắc để sử dụng. Do còn phải chạy xe taxi chở khách nên Hà không sử dụng, mà cất viên thuốc lắc vào ví. Khuya 26/3, Hà được bạn mời đến bar F.N. để uống bia và nghe nhạc. Tại đây, Hà lấy viên thuốc lắc bẻ ra làm 2 phần, sử dụng nửa viên, còn nửa viên giấu dưới gầm bàn, thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Về 2 viên đạn, Hà khai cuối tháng 12/2022, Hà chạy taxi chở 1 khách tên Quang đến quán Karaoke R. (TX.Phú Mỹ). Trước khi xuống xe, Quang đưa 2 viên đạn nhờ Hà cầm giúp. Tuy nhiên, sau đó Hà không còn liên lạc được với Quang, nên mang 2 viên đạn về cất trong nhà. (Tiểu Thiên)

Cùng ngày, TAND huyện Châu Đức tuyên phạt Nguyễn Trường Phi (SN 2006, ngụ huyện Xuyên Mộc) 5 năm 5 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 12/6, tại TP.Hồ Chí Minh, đối tượng tên Vẹo (chưa rõ lai lịch) đưa cho Phi 34 gói ma túy với thỏa thuận, sau khi bán Phi được chia 2 triệu đồng, số tiền còn lại đưa cho Vẹo. Trong số ma túy trên, có 1 gói Vẹo nói Phi bán cho người phụ nữ tại huyện Châu Đức với giá 1 triệu đồng. Khi Phi mang theo số ma túy trên đường về nhà, thì 1 người phụ nữ liên lạc hẹn đến khu vực cầu Sông Ray (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) để mua ma túy.

Đến 20 giờ cùng ngày, Phi mang ma túy đến điểm hẹn, thì bị công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 24 gói ma túy với tổng trọng lượng hơn 5,7g, loại Methamphetamine.

Đối tượng Vẹo giao ma túy để Phi mang đi bán và người liên lạc hỏi mua ma túy thông tin chưa rõ ràng, nên Cơ quan CSĐT-Công an huyện Châu Đức tiếp tục xác minh, xử lý sau. (Mạnh Quân)

Ngày 17/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Tân Phước. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, các lực lượng chức năng bắt quả tang T.T.H.Y. (SN 1991, trú tại tỉnh Bến Tre) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói bên trong chứa chất tinh thể không màu (đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá). (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 17/11, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) bắt quả tang ông N.T.C. (SN 1969, chỗ ở KP.Vinh Thanh, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đang đánh bạc cùng 5 người khác tại nơi ở. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 11,9 triệu đồng và các vật dụng dùng để đánh bạc. (Nguyễn Văn)

Cho vay nặng lãi

Ngày 17/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, N.V.H. (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) đã cho bà N.T.H. (SN 1971, trú tại TP.Bà Rịa) vay số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 10%/ tháng. Đến tháng 10/2023, bà T.H. đã trả cho V.H. tổng 72 triệu đồng tiền lãi. Còn tiền gốc 50 triệu đồng bà T.H. xin trả từ từ (15 ngày trả 1 lần, mỗi lần trả 10 triệu đồng) cho đến khi trả xong tiền vay. Tuy nhiên, vào đêm 2/11, đối tượng V.H. cùng 3 người không rõ nhân thân, lai lịch, đến nơi ở bà T.H. tạt sơn và mắm tôm. Đến 17 giờ ngày 7/11, V.H. đi cùng 2 người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch, đến cửa hàng của bà H tại đường Võ Thị Sáu (phường Long Toàn) tiếp tục đòi nợ. Sau đó, bà H. đã tố cáo đối tượng này đến cơ quan công an. (Trí Nhân)