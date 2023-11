AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 16/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đ.M.T. (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 726 Trần Phú (phường Thắng Nhì). Tang vật thu giữ 1 gói nhỏ nilon được hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, đối tượng Trần Minh Đăng (SN 1977, trú tại tỉnh An Giang) đã làm giả biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt số tiền 387 triệu đồng của bà L.T.T.H. (SN 1977) và ông L.V.B (SN 1962, trú tại TP.Bà Rịa). (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 16/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, bà V.T.T. (SN 1986, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang bán nước tại quán Gia Lâm (ấp 3, xã Hòa Hội) thì đối tượng Nguyễn Thanh Mun (SN 2001, trú tại tỉnh An Giang) đến hỏi mua nước. Lợi dụng bà T. mất cảnh giác, Mun đã trộm điện thoại hiệu Vivo V2154 của bà T. rồi lên xe mô tô bỏ chạy thì bị người dân bắt và giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)