Phối hợp phòng, chống tội phạm và TNXH

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được huyện Đất Đỏ triển khai tốt. Nhờ đó, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện được giữ vững.

Công an huyện Đất Đỏ tuyên truyền phòng, chống tội phạm và TNXH cho người dân trên địa bàn huyện.

Lộc An là xã ven biển đông dân cư của huyện Đất Đỏ, với khoảng 4.609 nhân khẩu. Đây là một trong những xã đã triển khai tốt chương trình phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn được thực hiện trên cơ sở lực lượng công an là nòng cốt, phối hợp với các ban nghành, đoàn thể, thôn, ấp, tổ dân cư. Một số mô hình như: CLB Phòng, chống tội phạm, CLB Nông dân tuyên truyền pháp luật, Camera an ninh, Kết nối toàn dân-bình yên cuộc sống được triển khai và mang đến hiệu quả tích cực.

Công an xã cũng thường xuyên tổ chức cho chủ các quán cà phê, nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn… ký cam kết không tổ chức và để xảy ra các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm, ma túy, gây rối trật tự. Hàng năm, công an đã tiếp nhận hàng chục tin báo, tố giác tội phạm có giá trị để đấu tranh với các loại tội phạm.

Tương tự, tại thị trấn Đất Đỏ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tạo được sức lan tỏa ở các địa bàn dân cư. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thị trấn Đất Đỏ (Ban chỉ đạo 138), thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức đăng ký về ANTT cho 9 khu dân cư, 6 trường học và 19 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ phối hợp với công an các địa phương, chính quyền các cấp phổ biến, trợ giúp pháp lý lưu động cho khoảng 16.000 lượt người; tổ chức 1.104 buổi tuyên truyền pháp luật kết hợp nói chuyện về các nội dung: bình đẳng giới, ATGT, phòng, chống tội phạm, bạo lực gia đình, mua bán người với hơn 80.000 lượt người tham dự; phổ biến pháp luật về thương mại, lao động, các chính sách về thuế cho hơn 8.642 lượt người.

Trong quá trình thực hiện phong trào, thị trấn Đất Đỏ chú trọng đến việc giáo dục, giúp đỡ trẻ em và người chưa thành niên phạm pháp. Từ năm 2013 đến nay, địa phương đã lập hồ sơ quản lý 243 trường hợp là trẻ em, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có nguy cơ tái phạm để đưa vào quản lý tại các khu phố. Hàng tháng, các khu phố đều kiểm điểm, đánh giá. Đến nay, đã có 95 em chuyển biến tốt, không tái phạm.

Thượng tá Mai Trung Nam, Phó Công an huyện Đất Đỏ cho biết, sự phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng gắn bó. Đặc biệt là công tác phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị, những người có uy tín ở khu dân cư được phát huy có hiệu quả.

"Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện và Công an huyện làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các tổ chức thành viên huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội về vật chất và tinh thần, triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, Thượng tá Mai Trung Nam nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN