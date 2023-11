Ngày 14/11, Bộ GT-VT công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT).

Hành khách mua vé tại Bến xe Vũng Tàu.

Theo đó, Bộ GT-VT sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra các địa phương trong cả nước gồm: đoàn số 1 do Thanh tra Bộ GT-VT tổ chức; đoàn số 2 do Vụ Vận tải và đoàn số 3, số 4 do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức. Trong đó, đoàn số 2 sẽ kiểm tra tại các Sở GT-VT, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (nếu có), để sửa đổi, bổ sung, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thời gian kiểm tra từ ngày 1/12/2023, kết thúc trước ngày 5/2/2024.

Tin, ảnh: THANH NGA