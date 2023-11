Triệt tận gốc tội phạm cho vay nặng lãi

Trước những hệ lụy khôn lường do cho vay nặng lãi gây ra, Công an tỉnh đề nghị người dân tránh xa những hình thức vay tiền nặng lãi tại các cơ sở cầm đồ, các đối tượng ngoại tỉnh đến hoạt động trên địa bàn hoặc vay tiền trên "app". Thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc thông qua các trang mạng xã hội chính thống của Công an tỉnh nếu phát hiện hành vi cho vay nặng lãi, phát tán tờ rơi về cho vay của các đối tượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi nói riêng; bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay vốn chính đáng, hợp pháp.