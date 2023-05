Phường 1, TP.Vũng Tàu thí điểm mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Sáng ngày 25/5, UBND phường 1 (TP.Vũng Tàu) đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Đại diện Công an TP.Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Theo đó, trong thời gian tới, Công an phường 1 đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an phường thường xuyên phân tích tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên từng địa bàn, từ đó xác định địa bàn phức tạp về ANTT, các băng nhóm tội phạm nổi lên để xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, chú trọng công tác phòng ngừa. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất 6% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022. Hưởng ứng thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy phường 1, TP.Vũng Tàu công bố Nghị quyết về xây dựng thí điểm mô hình "Công an phường 1 điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị".

Phường phấn đấu chi bộ Công an phường đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Đảng ủy cơ sở xét tặng giấy khen “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu", chỉ tiêu thi đua phải đạt “Hoàn thành vượt mức dẫn đầu”, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an Nhân dân”; 100% cán bộ, chiến sĩ công an phường được phân loại cán bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công an phường đẩy mạnh tham mưu thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ ANTT; triển khai các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, tích hợp thông tin thiết yếu của người dân trong căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, ban điều hành khu phố trên địa bàn phường thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm…

Phường cũng phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng công an phường trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm… Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp trong quá trình thực hiện, đảm bảo xây dựng thành công công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

