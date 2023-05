Rộ nạn trộm xe ba gác

Hàng loạt vụ trộm xe ba gác xảy ra tại các xã, thị trấn của huyện Châu Đức, khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

Kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe ba gác của gia đình ông B.D.T (xã Bình Giã). Ảnh: Cắt từ camera.

Canh rạng sáng để đột nhập

Khoảng 2h30 phút ngày 21/5, trộm đột nhập vào nhà ông B.D.T (ngụ xã Bình Giã) trộm mất chiếc xe ba gác. Camera của gia đình ông B.D.T ghi nhận thời điểm trên, xuất hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe máy dừng cách cổng nhà vài mét rồi quan sát địa hình. Tiếp đó, 1 đối tượng đứng bên ngoài cảnh giới, tên còn lại phá khóa cổng, đi thẳng vào nơi để xe ba gác. Do chìa khóa còn cắm ở ổ khóa trên xe nên kẻ trộm nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài đường rồi nổ máy phóng đi.

Theo ông B.D.T, chiếc xe ba gác bị mất được ông mua cách đây 1 năm, trị giá khoảng 37 triệu đồng. Đây là phương tiện ông dùng để vận chuyển bàn ghế, rạp phục vụ đám tiệc trong xã. “Xe ba gác vốn không có giấy tờ nên dễ tiêu thụ. Chỉ cần kẻ trộm đưa ra ngoài bán với giá 20 - 25 triệu đồng sẽ có rất nhiều người mua. Tôi mong công an điều tra tìm lại tài sản mất cho gia đình và xử lý nghiêm đối tượng”, ông B.D.T bức xúc.

Tương tự, khoảng 2h30 ngày 19/5, nhân lúc gia đình chị P. (ngụ TT. Ngãi Giao) ngủ say, kẻ trộm phá cửa đột nhập vào nhà trộm mất chiếc xe ba gác. Điều đáng nói, hoàn cảnh gia đình chị P. rất khó khăn. Chồng bị bệnh nặng nằm một chỗ, hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi. Một mình chị P. làm công nhân, chạy vạy làm thêm đủ nghề để nuôi cả gia đình. “Chiếc xe ba gác là tài sản lớn của em trai, hàng ngày chở hàng giúp tôi và tranh thủ chở thuê bên ngoài. Giờ mất xe, gia đình càng thêm khốn đốn”, chị P. buồn bã.

Trước đó, khoảng 0 h ngày 13/5, nhà anh C.T. (xã Bình Trung) cũng bị trộm đột nhập vào trộm mất xe ba gác với thủ đoạn tương tự. Camera ghi được cảnh hai tên trộm chở nhau trên 1 xe máy. Sau khi chạy lòng vòng bên ngoài đường để quan sát, xe dừng lại cách cổng nhà nạn nhân vài mét. Một tên đứng bên ngoài cảnh giới, tên còn lại mở cổng đi vào. Phát hiện xe ba gác có khóa bánh trước, đối tượng liền dùng kìm cộng lực cắt khóa và nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài, di chuyển về hướng huyện Xuyên Mộc rồi mất hút.

Ngoài ra, ngày 4/5, nhà anh N.C. (TT. Ngãi Giao) cũng bị trộm đột nhập lấy mất chiếc xe ba gác của gia đình. Những chiếc xe ba gác trị giá từ 35 - 40 triệu đồng liên tiếp bị mất trộm khiến người dân rất lo lắng và bức xúc.

Camera ghi cảnh trộm xe ba gác của gia đình anh C.T (xã Bình Trung) vào lúc rạng sáng ngày 13/5.

Tăng cường tuần tra

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Quang Nguyệt, Trưởng Công an xã Bình Giã cho biết, nhận được tin báo, công an xã đã cử cán bộ xuống xác minh, ghi nhận vụ mất trộm xe ba gác của ông B.D.T.

Theo Thiếu tá Nguyệt, sở dĩ xảy ra việc trộm xe ba gác vì đây là phương tiện không có giấy tờ, dễ di chuyển nên khi trộm được kẻ gian dễ mang đi địa phương khác tiêu thụ. Để phòng ngừa, công an địa phương thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh, mạng xã hội và tận thôn ấp về đấu tranh phòng chống tội phạm. “Chúng tôi sẽ phối hợp với dân phòng các thôn tăng cường tuần tra, nhất là thời gian lúc rạng sáng. Đồng thời tổ chức thống kê, rà soát các gia đình có xe ba gác để cảnh báo người dân cẩn thận hơn trong bảo quản tài sản của gia đình”, Thiếu tá Nguyệt nói.

Trong khi đó, Trưởng Công an TT. Ngãi Giao, Trung tá Phan Huy Hùng cho biết, khi tài sản bị mất trộm người dân ít khi trình báo tới công an địa phương. Hiện nay người dân chỉ mới báo 1 vụ mất trộm xe ba gác và công an thị trấn đã xuống xác minh, ghi nhận thông tin để điều tra.

Theo Trung tá Hùng, việc rà soát nắm số lượng, chủ xe ba gác là cần thiết để cảnh báo, xác minh khi xảy ra trộm cắp và quản lý phương tiện. Tuy nhiên, loại phương tiện này không có giấy tờ nên khi công an thu thập thông tin, người dân sợ bị xử lý nên ngại hợp tác.

Cũng theo Trung tá Hùng, công an địa phương tổ chức tuyên truyền không những tới khu phố mà tận tổ dân cư. Lực lượng dân phòng cũng túc trực tuần tra thường xuyên. “Lực lượng công an xã hiện nay quá mỏng, còn phải thực hiện Đề án 06 nên không đủ lực lượng tuần tra 24/24 ngoài đường. Chúng tôi sẽ phối hợp với các khu phố, nhắc nhở các tổ dân phòng thường xuyên tuần tra để ngăn ngừa tội phạm”, Trung tá Hùng nói.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN