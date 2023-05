Mất tiền vì chiêu lừa cũ

Ngày 24/5, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

Theo trình bày của bị hại, ông L.H.T (SN 1971, trú tại KP.Hải Trung, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) bị đối tượng lạ mặt sử dụng số 028.88.89.84.74 gọi đến số điện thoại cá nhân tự xưng là cán bộ công an huyện Đất Đỏ và thông báo cho ông T. có cán bộ công an cấp trên cần làm việc. Sau đó người này chuyển máy cho một đối tượng khác. Người này tự xưng là cán bộ Công an TP. Đà Nẵng thông báo cho ông T. về việc ông có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu ông T. đến ngân hàng mở một tài khoản mới. Sau đó, ông T. phải rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản mới mở, đăng ký dịch vụ Internet banking và kết bạn Zalo với tài khoản có tên “Trần Văn Hùng”. Sau khi kết bạn Zalo, đối tượng gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam đối với ông T.

Các đối tượng liên tục yêu cầu, uy hiếp ông T. giữ bí mật và cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi đến. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền 440 triệu đồng mà ông T. gửi vào tài khoản ngân hàng mới mở bị nhóm đối tượng chuyển hết vào một số tài khoản tại ngân hàng khác.

Sau thời gian trấn tĩnh, ông T. đến cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ trình báo nội dung vụ việc.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, mọi người cần cảnh giác trước thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi cơ quan công an, viện kiểm sát… cần làm việc với người dân, thì sẽ có giấy mời, giấy triệu tập để trực tiếp làm việc, không làm việc qua điện thoại. Người dân nhận được những cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ nguồn gốc phải đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo.

