Lãnh 13 năm tù vì thuê giàn giáo rồi bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 23/5, TAND tỉnh mở phiên xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Tiên (SN 1987, ngụ TP. Vũng Tàu) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên Tiên nợ số tiền lớn. Với ý đồ chiếm đoạt tài sản, Tiên lợi dụng danh nghĩa là Phó giám đốc Công ty Đặng Gia An (TP. Vũng Tàu) tiếp cận ông D.H.B (Giám đốc Công ty B.N.P), cung cấp thông tin gian dối việc Công ty Đặng Gia An cần thuê vật tư, giàn giáo với số lượng lớn để thi công công trình. Tin tưởng, ông D.H.B ký hợp đồng rồi giao vật tư, giàn giáo cho Tiên thuê. Ngay sau khi nhận vật tư, giàn giáo, Tiên đem bán cho các cá nhân kinh doanh sắt thép, phế liệu để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, từ ngày 18 đến 27/10/2021, Đặng Thanh Tiên 4 lần chiếm đoạt vật tư, giàn giáo của Công ty B.N.P bao gồm: 1.620 cây tube 6 mét, 460 cây tube 5 mét, 700 cây tube 4 mét, 1.070 cây tube 3 mét, 350 cây tube 2 mét, 500 cái cùm xoay, 3.200 cái cùm cố định, 250 cái ống nối, 1.400 cái kẹp dầm. Tổng giá trị tài sản bị Tiên chiếm đoạt theo kết quả định giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN