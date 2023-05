Cảng Cát Lở: An toàn để ổn định khai thác

Cảng cá Cát Lở (phường 11, TP.Vũng Tàu) trước đây là khu vực khá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và Ban Quản lý cảng, tình hình nơi này đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp tàu cá, cơ sở, DN sơ chế hải sản yên tâm hoạt động.

Lực lượng Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự tại Cảng cá Cát Lở.

Chiều về, Cảng cá Cát Lở yên bình. Ghe, tàu lớn, nhỏ nằm san sát nhau sau chuyến biển dài ngày. Tại một góc nhà xưởng, người thì phân loại cá, người đưa cá lên xe đông lạnh.

Công nhân xưởng sơ chế hải sản tại cảng cho biết, từ đầu năm đến nay, ghe, tàu cập cảng ít hẳn mọi khi, kéo theo lượng hải sản bốc dỡ qua cảng giảm sút nên lao động có ít việc. “Thông thường công nhân rảnh rỗi dễ nảy sinh tệ nạn cờ bạc, nghiện hút... Tuy nhiên, vào những ngày nghỉ dài ngày, anh em chỉ tụ tập chơi bài, uống cà phê, nước ngọt. Chúng tôi luôn ý thức để không có những hành vi vi phạm pháp luật”, ông Cao Văn H. (công nhân xưởng sơ chế hải sản tại Cảng cá Cát Lở) chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Cát Lở, cảng có tổng diện tích 6,2ha, đi vào hoạt động năm 1997, với chức năng chuyên dịch vụ hậu cần nghề cá. Đây là cảng trọng điểm hỗ trợ cộng đồng nghề cá khu vực phía Nam, tập trung nhiều lao động tự do từ các nơi đến làm việc. Do vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cảng hoạt động luôn được chú trọng.

Ban Quản lý đã bố trí nhân viên bảo vệ của cảng phối hợp bảo vệ dân phố phường 11 lập chốt bảo đảm ANTT 24/24 ngay tại cổng cảng để kiểm soát các đối tượng lạ mặt vào cảng. Thuyền viên khi vào cảng phải có danh sách trước khi lên ghe, tàu.

“Dịp lễ, Tết là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động. Chúng tôi lưu ý anh em bảo vệ phải nắm kỹ danh sách, tên tuổi công nhân làm việc trong cảng và tuần tra thường xuyên để theo dõi, phát hiện đối tượng khả nghi. Chúng tôi cũng thành lập nhóm zalo nhằm trao đổi thông tin, hoạt động tại cảng, trong đó có công tác bảo đảm ANTT”, ông Trường thông tin.

Theo Trung tá Đoàn Văn Dung, Trưởng Công an phường 11, thuyền viên khi cập cảng thường có tâm lý “xả stress” ăn nhậu bù sau chuyến biển dài ngày. Do đó, ngay khi ghe, tàu cập bến, lực lượng công an có mặt nhắc nhở để họ nếu tổ chức ăn nhậu cũng không được gây gổ, đánh lộn dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích.

Bên cạnh đó, để bảo đảm ANTT tại Cảng cá Cát Lở, Công an phường phối hợp với Ban Quản lý cảng và lực lượng Biên phòng tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để chủ ghe, tàu, thuyền viên, công nhân phòng tránh. Công an phường còn tham mưu cho UBND phường 11 thành lập CLB “Giúp đỡ người lầm lỗi”, tạo cơ hội cho những người hoàn lương có việc làm ở DN chế biến hải sản trong cảng. “Khi họ có việc làm, thu nhập ổn định sẽ kéo giảm tình trạng tái phạm của nhóm đối tượng này, góp phần bảo đảm ANTT địa phương", Trung tá Dung chia sẻ.

Trung tá Đoàn Văn Dung cho biết thêm, bên cạnh các hoạt động trên, Công an phường 11 còn phối hợp cùng lực lượng có liên quan thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong cảng. Đồng thời, cùng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, bảo vệ cảng thường xuyên kiểm tra, tuần tra khép kín địa bàn. Đến nay, tình hình ANTT tại cảng được bảo đảm giúp ghe, tàu, người lao động và DN yên tâm hoạt động.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN