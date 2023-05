AN NINH - TRẬT TỰ 25/5

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 5 (KP. 6, phường Phước Hiệp).

Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang Võ Minh Hiền (SN 1999, trú tại TP. Bà Rịa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra, Công an TP. Bà Rịa bắt thêm Nguyễn Thị Mỹ Yến (SN 1995, trú tại huyện Long Điền), Ngô Thanh Hậu (SN 1996, trú tại TP. Bà Rịa), thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng vật dụng liên quan. (Nguyễn Văn)

Cướp giật tài sản

Ngày 25/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Võ Tấn Quốc (SN 1989, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, Quốc cùng đối tượng (tên thường gọi Tý Thẹo, chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe mô tô đến đường Tôn Thất Thuyết (phường 9) cướp giật của bà Lê T.P. (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) 1 ĐTDĐ và số tiền 5 triệu đồng. Quốc còn khai nhận cùng Tý Thẹo cướp giật 2 ĐTDĐ và số tiền 1,4 triệu đồng tại hẻm 74 (đường Trương Công Định, phường 3). (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/5, Công an huyện Long Điền cho biết, Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thái Hoàng (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) theo quyết định truy nã ngày 22/5/2023, của Công an huyện Côn Đảo về tội cố ý gây thương tích. (Lê Nguyễn)