AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 23/5/2023

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/5, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hậu Giang bắt Nguyễn Văn Bi (SN 2005, trú tại tỉnh Hậu Giang) theo quyết định truy nã ngày 12/5/2023, của Công an tỉnh Hậu Giang về tội cố ý gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Mua bán, tàng trữ ma túy

Ngày 22/5, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Bến Lội, xã Bình Châu. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, lực lượng Đồn biên phòng Bình Châu bắt quả tang Nguyễn Thế Xô (SN 2000), Tạ Đình Sỹ Liêm (SN 1994), Đoàn Gia Bảo (SN 2006, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 ống nhựa hàn kín 2 đầu và 5 gói nhỏ nilon hàn kín chứa ma túy. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 22/5, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra giữa xe mô tô biển số 72K4-98.., do ông Tr.V.V (trú tại huyện Châu Đức) điều khiển và xe ô tô biển số 72C-147…, do ông Trần V.L (trú tại huyện Châu Đức) điều khiển, khiến ông V. tử vong. Địa điểm vụ tai nạn tại QL56 thuộc thôn Mỹ Đức, xã Suối Nghệ. (Phước An)