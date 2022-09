AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 19/9/2022

Trộm cắp tài sản

Ngày 19/9, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 1 khách sạn trên đường Trần Phú, phường 5. Theo thông tin ban đầu, qua trích xuất camera, nhân viên phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đột nhập vào khách sạn trộm nhiều tài sản có giá trị của anh N.T.Đ (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức - nhân viên lễ tân khách sạn). (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 19/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Huy Tùng (SN 1998, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực hẻm 17, Nguyễn Gia Thiều, phường 12. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nhỏ ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 19/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Bùi Tuấn Nghiêm (SN 1982, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực Vòng xoay Trương Công Định, Trần Đồng, Nguyễn Trường Tộ, phường 3, TP. Vũng Tàu. (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 19/9, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Võ Thành Long (SN 2004, trú tại huyện Long Điền) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại KP 3, phường Phước Nguyên, Long lừa đảo chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter của anh N.B.C (SN 2004, trú tại TP. Bà Rịa). (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 19/9, Công an huyện Châu Đức cho biết, đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Trường (SN 1956, trú tại huyện Châu Đức) cho Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử lý về tội vô ý làm chết người. Theo hồ sơ, Trường gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn, nên ngày 10/02/2022, Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã. Trường bị Công an huyện Châu Đức bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn. (Sơn Khê)