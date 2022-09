AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT 1 người tử vong

Ngày 16/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 15/9, anh Đ.Q.H. (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô biển số 72C2-095.33, lưu thông trên đường Lương Văn Can theo hướng đi từ đường Hoàng Hoa Thám về đường Phan Chu Trinh. Khi đến khu vực trước nhà số 49/2 (Lương Văn Can) thì va chạm vào cây xanh vỉa hè bên phải đường, rồi va chạm với xe ô tô biển số 51G-950.29 đang đậu trên vỉa hè. Hậu quả, anh H. tử vong. (Trí Nhân)

Phá hoại cây trồng của người dân

Ngày 16/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Tấn Đ. (SN 1971, trú tại TP. Vũng Tàu) cùng một số người khác, đến khu đất của anh P.A.T (SN 1987) tại phường 5, đuổi người trông coi đất rồi chặt phá nhiều cây trồng trên đất. (Nguyễn Văn)

Cướp giật Iphone 12 Promax

Ngày 16/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Kim Toàn (SN 2004, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tại KP.Hải Bình (TT.Long Hải) đối tượng Toàn đã cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 12 Promax của người phụ nữ đang lưu thông trên đường rồi tẩu thoát. (Văn Anh)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Mai Gia Kiệt (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, Kiệt đã mượn của Đ.V.L. (SN 2000, trú tại TP.Vũng Tàu) xe mô tô sau đó mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. (Lê Nguyễn)