Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về ATTP

Tiếp tục chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, ngày 6/5, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP TP.Vũng Tàu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra thực tế tại nhà hàng của Hồ Mây Park Vũng Tàu sáng 6/5.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP TP. Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, 4 đoàn kiểm tra ATTP của thành phố đã kiểm tra 159 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chợ truyền thống, tạp hóa, thực phẩm nông thủy sản, cơ sở giết mổ trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 19 cơ sở vi phạm, trong đó nhắc nhở 15 cơ sở, xử phạt 4 cơ sở với số tiền 83,75 triệu đồng. Các đoàn kiểm tra ATTP của 17 phường, xã đã kiểm tra 134 cơ sở, qua đó đã nhắc nhở 22 cơ sở chưa bảo đảm các quy định về ATTP. Ngoài ra, các trạm kiểm nghiệm nhanh ATTP tại chợ Rạch Dừa, Thắng Nhất, Bến Đình đã tổ chức lấy 659 mẫu ngẫu nhiên các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm có chất bảo quản kinh doanh tại chợ để test nhanh, giám sát ATTP.

Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tại 2 DN gồm Hồ Mây Park Vũng Tàu và Lotte Mart Vũng Tàu. Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản hai DN đều chấp hành các quy định về ATTP.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU