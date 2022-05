4 tháng, thu ngân sách đạt 50% dự toán năm

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Sáng 6/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh và Nguyễn Công Vinh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo do ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT trình bày, 4 tháng năm 2022 các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh khởi sắc rõ nét. Các ngành kinh tế đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021.

4 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú du lịch tăng 11,26% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Du khách nghỉ dưỡng tại Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort.

Trong đó, một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 5,69%, doanh thu dịch vụ cảng tăng 8,05% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tăng 19,16% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 50% dự toán cả năm, tăng 18%, trong đó thu ngân sách nội địa đạt 46,3% dự toán cả năm, tăng 2,6% so với cùng kỳ; tổng lượt khách lưu trú hơn 1,1 triệu lượt, tăng 11,26%.

Trong 4 tháng đầu năm, có 562 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 4.582 tỷ đồng, nâng tổng số DN trong nước còn đăng ký hoạt động lên 19.892.