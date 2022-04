Nhiều chuyển biến tích cực trong điều hành kinh tế cấp tỉnh

BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM VIẾT THANH Chính quyền địa phương luôn đồng hành và tích cực hỗ trợ DN Ngay trong những ngày gian khó do dịch bệnh COVID-19 hoành hành, tỉnh BR-VT đã kề vai sát cánh cùng DN, tạo điều kiện cho DN thực hiện “3 tại chỗ”, giữ vững tiến độ sản xuất. Từng liều vắc xin được chắt chiu, ưu tiên cho lực lượng lao động các KCN, các DN trọng yếu của nền sản xuất, giữ an toàn ở mức cao nhất có thể cho người lao động. Các gói an sinh xã hội cũng đã kịp thời đến với các khu phố, khu dân cư có lực lượng công nhân lao động nghèo bị kẹt lại giữa dịch bệnh không thể đến nhà máy vào thời gian cao điểm thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16. Lãnh đạo tỉnh vào thời điểm ấy cũng đã trực tiếp đến các cơ sở sản xuất kiểm tra công tác phòng chống dịch, động viên DN và người lao động bám trụ giữ cho chuỗi cung ứng không đứt gãy, duy trì sản xuất an toàn trong dịch bệnh. Sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, chặng đường đã phần nào bớt gập ghềnh, tỉnh BR-VT tập trung các giải pháp hỗ trợ giúp DN thích ứng và phục hồi sản xuất, như: giảm tiền điện, giá điện, hỗ trợ các dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Đặc biệt là việc giúp DN cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thực hiện chính sách miễn, giảm, hạ lãi suất… Để hiểu biết và chia sẻ khó khăn cùng DN, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đối thoại với DN, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của DN; cùng tìm giải pháp tối ưu giúp DN đứng dậy sau dịch bệnh, vượt qua lực cản của cơn bão giá xăng dầu, thiếu hụt lao động, hỗ trợ DN tham gia chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, hỗ trợ DN tiếp cận tài chính, thực hiện chuyển đối số, hình thành các mô hình, ngành nghề kinh doanh mới, tái cơ cấu sản xuất, chuyển đổi chiến lược, hướng tới việc chú trọng khâu đào tạo và tái đào tạo cho người lao động, nâng cao chất lượng, năng lực, sức cạnh tranh cùng với việc trang bị nền tảng quản trị DN hiện đại, chuyên nghiệp. Bảo vệ sức khoẻ DN, chính là bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Đó cũng là một trong những tiêu chí đánh giá khá quan trọng trong điều hành nền kinh tế của địa phương nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi mà chính quyền, Đảng bộ BR-VT đã nỗ lực thực hiện thời gian qua.