Kinh tế khởi sắc rõ nét

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022.

Đưa hàng vào kho tại Nhà máy Đạm phú Mỹ.

Thu ngân sách tăng cao

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, 4 tháng đầu năm 2022 hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh khởi sắc rõ nét. Các ngành kinh tế đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 5,69% (NQ 5,61%), doanh thu dịch vụ cảng tăng 8,05% so với cùng kỳ (NQ 5,32%); kim ngạch nhập khẩu tăng 19,16% so với cùng kỳ (NQ 11,43%); tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 1.113.289 lượt, tăng 11,26%, riêng khách quốc tế lưu trú đạt 69.789 lượt, tăng 12,66% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, nhờ giá dầu tăng mạnh, cùng với việc quản lý chặt chẽ công tác thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân và DN nên số thu ngân sách tăng cao. Tính đến hết tháng 4/2022, thu ngân sách đã đạt 50% dự toán với số thu 35.719 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu khí 12.664 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 7.015 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa 16.040 tỷ đồng.

Số DN thành lập mới cũng không ngừng tăng cao, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng qua, Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 562 DN với tổng vốn đăng ký 4.582 tỷ đồng, nâng tổng số DN trong nước còn đăng ký hoạt động lên 19.892.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông... được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính được quan tâm và được đánh giá cao thông qua các chỉ số xếp hạng PCI của tỉnh đứng hạng thứ 9/63 tỉnh, thành với 69,03 điểm. Với kết quả này, BR-VT là 1 trong các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế thuộc top 10 tỉnh, thành phố có điểm PCI 2021 hàng đầu Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh tập trung thực hiện trong tháng 5 này là xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế; Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ DN du lịch; thực hiện các nội dung ký kết thỏa thuận với các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình liên kết, hợp tác, kết nối tour du lịch với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đồng thời, tổ chức xúc tiến đầu tư với các nước khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tổ chức gặp gỡ, đối thoại nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN, tổ chức và cá nhân tham gia phát triển du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho DN và cộng đồng phát triển du lịch.

Cần có các giải pháp quyết liệt trong đầu tư công

Trên cơ sở đánh giá các lĩnh vực phát triển kinh tế, cuộc họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp để tiếp tục duy trì đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng trái phép, thống nhất cách tính thuế chuyển nhượng đất đai…

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT, trong thời gian qua, việc xử lý hồ sơ đất đai chậm là do việc khai báo thuế của người dân chưa chuẩn. Nhiều trường hợp phải trả hồ sơ về. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng các đơn vị, cá nhân tách thửa phân lô đất nông nghiệp. Do đó, để giải quyết tình trạng này, các địa phương cần rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện các công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Rà soát lại các danh mục, nhiệm vụ trọng tâm, xem xét các vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ để đưa ra các đề xuất với UBND tỉnh.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần phải có giải pháp quyết liệt hơn. Ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án năm 2022 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). Rà soát, điều chuyển vốn các dự án có tiến độ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn (không phân biệt chủ đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các dự án và khởi công các công trình đã được bố trí kế hoạch khởi công mới.

Bài, ảnh: PHAN HÀ