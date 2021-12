TP.Vũng Tàu: Tổng thu ngân sách năm 2021 ước đạt 156% dự toán tỉnh giao

Ngày 5/12, UBND TP.Vũng Tàu, tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND TP.Vũng Tàu, năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 hầu hết các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố đều chịu ảnh hưởng, nhiều hoạt động kinh tế phải tạm dừng để thực hiện phòng chống dịch. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu, tình hình KT-XH của thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố ước đạt 5.527 tỷ đồng (đạt 87,84% kế hoạch, bằng 94,72% so với cùng kỳ năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 29.150 tỷ đồng (đạt 98,81% kế hoạch, bằng 106,65% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 29.500 tỷ đồng (đạt 95,78% kế hoạch, bằng 103,84% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 10.850 tỷ đồng, (đạt 97,92% kế hoạch, bằng 104,63% so với cùng kỳ); thu ngân sách năm 2021 ước đạt 5.738 tỷ đồng (đạt 156% so dự toán tỉnh giao, bằng 139% dự toán thành phố xây dựng).

Thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn TP.Vũng Tàu ước đạt 5.738 tỷ đồng (đạt 156% so dự toán tỉnh giao, bằng 139% dự toán thành phố xây dựng). Trong ảnh: Người dân mua sắm hàng hoá tại siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

Tính đến ngày 30/11, TP.Vũng Tàu giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng ngân sách tỉnh 706,703 tỷ đồng (đạt 73,97% kế hoạch vốn năm 2021), giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng ngân sách thành phố 468,649 tỷ đồng (đạt 61,66 % (kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2021). Trên địa bàn thành phố hiện có 83 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 10.557 triệu USD, 94 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước, với tổng vốn đăng ký 56.084 tỷ đồng…

Về phòng, chống dịch COVID-19, tính đến ngày 3/11/2021, tổng số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã được tiêm 2 mũi vắc xin là 249.246 người (đạt 92,23%); thành phố đã thực hiện chi trả theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ cho 119.914 người lao động tự do với số tiền hơn 240 tỷ đồng, chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 80 của HĐND tỉnh cho 10.830 người với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng…

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu phát biểu ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố trong công tác bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân trong đại dịch COVID-19.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân các khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp về: Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công mới các dự án; tiếp tục triển khai khâu đột phá của thành phố về lập lại trật tự đô thị trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới gắn với phục hồi, phát triển KT-XH; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021, trong đó có thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn đưa KT-XH của thành phố phát triển vượt bậc trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn lưu ý chính quyền TP.Vũng Tàu cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với các nhiệm vụ chính yếu của tỉnh về "phục hồi, phát triển kinh tế và an dân"; tập trung cải cách các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người dân; thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, giữ vững tinh thần và an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; nỗ lực hoàn thành việc bao phủ vắcxin…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH