Tập huấn quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định RCEP

Ngày 4/12, Sở Công thương phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu tổ chức tập huấn quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cho hơn 100 lãnh đạo, nhân viên các DN xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương.

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng bảo hộ đang nổi lên, RCEP được ký kết đánh dấu mốc quan trọng trong hội nhập kinh tế của các nước tham gia đàm phán. Hiệp định RCEP được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 là cơ hội để hàng hóa Việt Nam kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, thông qua việc hài hòa các cam kết, quy định về xuất xứ hàng hóa trong các ASEAN+ mà Việt Nam tham gia trước đây.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã khái quát chung về quy tắc chứng nhận xuất xứ trong RCEP, trong đó nêu rõ các quy định đối với xuất xứ thuần túy (WO), sản xuất toàn bộ (PE) và xuất xứ không thuần túy của sản phẩm (thể hiện trong danh mục cụ thể hàng); các quy tắc chuyển đổi mã hàng hóa, phản ứng hóa học (PSR), ngoại trừ, các công đoạn chế biến, cộng gộp trong RCEP.

Các tiêu chí về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP được nới lỏng hơn, giúp cho các ngành thế mạnh của BR-VT có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường. Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Bên cạnh đó, giảng viên cũng thông tin về những điểm mới về xuất xứ hàng hóa trong RCEP so với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Việt Nam tham gia như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA…; các thủ tục chứng nhận xuất xứ trong RCEP; cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo RCEP và các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia; một số vấn đề cần lưu ý khi thực thi quy tắc xuất xứ trong RCEP.

Lớp tập huấn nhằm giúp các DN xuất khẩu hiểu và vận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định RCEP; nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên RCEP Hiệp định RCEP thực thi, góp phần thúc đẩy nền kinh tế sớm phục hồi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU