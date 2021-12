Sáng 3/12, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khai trương cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa (269A Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa).

Khách hàng tham quan, mua sắm tại cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa trong ngày khai trương 3/12.

Cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa, chuyên cung cấp những dòng sản phẩm: trang sức kim cương, vàng, bạc, đá màu, đồng hồ, mắt kính… So với trước đây, mô hình PNJ New Center là mô hình kinh doanh mới, được sắp đặt với không gian mở giúp khách hàng trải nghiệm xu hướng mua sắm - tiêu dùng hiện đại tùy theo nhu cầu mua sắm của mình. Bên cạnh các sản phẩm trang sức độc quyền của PNJ, cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa còn có rất nhiều nhãn hàng như: Style by PNJ, Watch… để gia tăng sự tiếp cận và trải nghiệm cho khách hàng ở mọi độ tuổi và nhiều phân khúc khác nhau.

 Dịp này, cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng như: giảm giá đến 25% các sản phẩm chọn lọc; ưu đãi combo quà tặng đến 600 ngàn đồng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng; ưu đãi đặc quyền V.I.P đến 8% cho khách hàng thành viên PNJ... Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến 31/12/2021.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU