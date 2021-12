Thu ngân sách của TP. Vũng Tàu ước vượt 56% dự toán

Ngày 5/12, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022.

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình phát triển KT-XH của thành phố đã đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố ước 5.527 tỷ đồng (đạt 87,84% kế hoạch thành phố xây dựng, bằng 94,72% so với cùng kỳ năm 2020); giá trị sản xuất công nghiệp ước 29.500 tỷ đồng (đạt 95,78% kế hoạch, bằng 103,84% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngư nghiệp ước 10.850 tỷ đồng (đạt 97,92% kế hoạch, bằng 104,63% so với cùng kỳ); thu ngân sách năm 2021 ước 5.738 tỷ đồng (vượt 56% dự toán tỉnh giao, vượt 39% dự toán thành phố xây dựng). Đến ngày 30/11/2021, giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng ngân sách tỉnh 706,703 tỷ đồng (đạt 73,97% kế hoạch năm 2021)…

Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, năm 2022, thành phố tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá về đầu tư công, nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa các khu vực buôn bán tự phát; phát huy hiệu quả Trung tâm đô thị thông minh đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của thành phố. Đồng thời tập trung thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch; thực hiện tốt công tác chăm lo, chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, tiết kiệm, an toàn và bảo đảm phòng, chống dịch.

AN NHIÊN