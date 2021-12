Kinh tế phát triển bền vững

Từ khoảng năm 2000 đến nay, BR-VT luôn giữ vị trí là địa phương có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước (tính cả dầu khí và không tính dầu khí). Thậm chí, ngay cả trong thời điểm chịu tác động do dịch COVID-19, GRDP vẫn tăng 6,1%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành. Năm 2020, GRDP của BR-VT đạt 11.375 USD/người (tính cả dầu khí), gấp 12 lần so với năm 1992 (968USD/người); đạt 6.903 USD/người (không tính dầu khí), gấp 28,6 lần so với năm 1992 (236 USD/người). Đặc biệt, liên tục trong 3 năm gần đây, BR-VT luôn nằm trong nhóm địa phương thu ngân sách đứng thứ 3 cả nước, đóng góp 5% trong tổng thu ngân sách quốc gia.