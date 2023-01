Sẵn sàng ngày hội tòng quân

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, cùng với quân, dân cả nước, Bà Rịa-Vũng Tàu đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, tiễn 1.730 thanh niên ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc. Để tìm hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị giao quân, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thanh niên TP. Vũng Tàu hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022.

 Phóng viên: Thưa Đại tá, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 như thế nào?

- Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn: Năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 1.730 công dân nhập ngũ, trong đó 1.452 công dân thực hiện NVQS và 278 công dân tham gia CAND. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, ngay từ đầu năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đăng ký NVQS cho 6.729 công dân (đạt 100%), trong đó có 6.430 công dân đăng ký trực tiếp (tăng 1,74% so với năm 2021); phúc tra được 46.702 công dân (đạt 100% so với số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ); tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với 30.212 công dân (chiếm 64,70% tổng số nguồn). Kết quả, toàn tỉnh có 15.554 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe (chiếm 33% so với tổng số nguồn).

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe NVQS xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tốt công tác khám tuyển và chuẩn bị về nhân lực, phương tiện y tế cũng như áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để khám, đánh giá, kết luận chính xác sức khỏe của công dân.

Sau khi có quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh ra chỉ thị, quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và kiện toàn Hội đồng NVQS tỉnh cũng như xây dựng kế hoạch, công tác tuyển quân năm 2023. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố thực hiện các bước sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình. Công tác tuyển quân được thực hiện dân chủ, công khai.

Hội đồng NVQS các địa phương cũng đã tích cực phối hợp ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền về truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, những chế độ, chính sách của quân nhân xuất ngũ khi trở về địa phương... nên hầu hết thanh niên có đủ điều kiện nhập ngũ khi được gọi đi khám sức khỏe đều hăng hái chấp hành.

 Đại tá đánh giá như thế nào về chất lượng tân binh năm nay?

- Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 do Chính phủ giao. Chất lượng công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 cơ bản được đánh giá khá tốt. Cụ thể, có 126 công dân đạt sức khỏe loại 1; 491 công dân đạt sức khỏe loại 2; 256 công dân có trình độ ĐH, CĐ, 20 đảng viên nhập ngũ (trong đó có 19 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị). Đặc biệt, có 1.095 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

 Lễ giao - nhận quân năm 2023 sẽ được tổ chức vào thời gian nào? Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị ra sao, thưa Đại tá?

- Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội trại tòng quân năm 2023 với chủ đề “Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên tinh thần tân binh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao quân cho các đơn vị: Quân chủng Hải quân (300); Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (100); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (145); Sư đoàn 5 – Quân khu 7 (225); Lữ đoàn 77 – Quân khu 7 (100); Lữ đoàn thông tin 23 - Quân khu 7 (100); Tiểu đoàn 180 – Quân khu 7 (20); Trường Quân sự Quân khu 7 (2 công dân nữ) và Bộ CHQS tỉnh (380).

Theo đó, Hội trại tòng quân sẽ diễn ra tại các địa phương vào ngày 7/2 với nhiều nội dung sôi nổi, ý nghĩa như: viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng; diễu hành qua các tuyến đường, tuyến phố; nói chuyện truyền thống về quân đội, LLVT Quân khu 7 và địa phương, đơn vị; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa thanh niên nhập ngũ với đoàn viên thanh niên địa phương và quân nhân hoàn thành NVQS. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương sẽ tổ chức gặp gỡ thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân và thanh niên nhập ngũ.

Đúng 7 giờ sáng 8/2 (18 tháng Giêng năm Quý Mão), các huyện, thị xã, thành phố sẽ đồng loạt tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2023. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai chuẩn bị cơ bản đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Lãnh đạo tỉnh, địa phương sẽ đến các điểm giao - nhận quân để động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Đại diện các đơn vị nhận quân cũng có mặt tại điểm giao quân để tiếp nhận và đưa chiến sĩ mới về đơn vị.

Sau khi giao quân, các địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo (báo cáo danh sách công dân trúng tuyển sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ; báo cáo biên bản ký chốt giữa địa phương với đơn vị, kèm theo danh sách ký chốt) và các mẫu báo cáo khác theo quy định.

 Xin cảm ơn Đại tá!

MINH NHÂN (Thực hiện)