Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án thành phần cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết

Chỉ thị nêu rõ, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng. Nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, hạ tầng văn hóa, xã hội…

Phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc dự án đường cao tốc

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa khảo sát tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại địa phận xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Ảnh: HUYỀN TRANG

Những địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án đường bộ cao tốc khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công dự án, đảm bảo kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương, các địa phương, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường; tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với những mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân dịp lễ hội đầu năm và các mặt hàng thiết yếu khác.

Bộ NN&PTNT theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới và vật tư đầu vào, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân. Tăng cường chăm sóc có hiệu quả rau màu vụ xuân hè và phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là trên đàn gia súc, gia cầm....

Không để ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

Bộ GTVT chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc sau Tết.

Khẩn trương rà soát các quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về lấn biển, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 2.

Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội theo thẩm quyền. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội. Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: website Sức khỏe và đời sống (Bộ Y tế)

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ hội Xuân 2023.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, sinh viên trở lại trường học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương và chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, các lễ hội đầu xuân. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân.

NGUYỄN THI (tổng hợp)