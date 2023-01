Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn

Sáng 27/1, UBND tỉnh tổ chức họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão. Nhìn chung, dịp Tết Nguyên đán năm nay, công tác chăm lo Tết cho người dân được thực hiện kịp thời, chu đáo, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão.

An toàn, an ninh trật tự được bảo đảm

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho 2.763 người. Đáng chú ý là không có ca tử vong do COVID-19.

Bên cạnh đó, công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết được bảo đảm. Ngành y tế đã tổ chức 101 đoàn thanh tra, kiểm tra 882 cơ sở kinh doanh thực phẩm, ghi nhận 99,9% cơ sở đạt yêu cầu, các sản phẩm qua test nhanh không có mẫu dương tính với hàn the, formol…

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Văn Thảo cho biết, dịp Tết, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ vi phạm trật tự xã hội; 38 vụ (với 38 đối tượng) vi phạm về đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép; 5 vụ tai nạn giao thông trong đó có 2 vụ nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương. So với Tết Nguyên đán năm 2022, tai nạn giao thông giảm mạnh cả về số vụ, số người chết và bị thương…

Ông Bùi Văn Thảo cho biết thêm, năm nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, số vụ tai nạn do pháo nổ giảm tới 80% nhưng đã xuất hiện pháo lậu làm giả pháo của Bộ Quốc phòng.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, giao thông vận tải trước và trong Tết diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn. Hệ thống công trình giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra sự cố gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Cùng với đó, thông tin liên lạc không bị gián đoạn, chất ượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, an toàn thông tin mạng được bảo đảm.

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám, chữa bệnh cho 2.763 lượt người. Trong ảnh: Nhân viên y tế BV Bà Rịa điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán.

Thị trường bình ổn, du lịch khởi sắc

Ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương cho hay, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh tương đối bình ổn, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, nguồn cung ổn định. Các mặt hàng thiết yếu tăng khoảng 5-20%, sức mua ngày 28, 29 Tết tăng từ 10-30% so với ngày thường.

Ngày Tết hàng hóa dồi dào, giá cả không biến động nhiều. Chỉ có ngày cận Tết giá cả tăng nhưng không có bất thường, sức mua tăng sau ngày 23 Tết. Tuy vậy, nhìn chung sức mua tại các chợ vẫn thấp so với các siêu thị, trung tâm thương mại. Dự báo từ ngày mùng 6 Tết trở đi, các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn giữ giá và có xu hướng giảm dần về mức giá bình thường như trước Tết một tháng do các chợ và siêu thị đã bắt đầu hoạt động ổn định trở lại.

Về hoạt động du lịch, từ ngày mùng 1 tới Mùng 5 Tết Nguyên đán, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh là khoảng 669.211 lượt khách, tăng gần 60% so với dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Công tác cấp cứu thủy nạn được triển khai tốt, không xảy ra tai nạn đuối nước, có 10 trường hợp được cứu nạn, 25 trẻ lạc được đưa về với gia đình.

Cùng với đó, các khu, điểm kinh doanh dịch vụ-du lịch niêm yết giá đúng quy định, không có phản ánh về giá dịch vụ du lịch. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, dịp Tết năm nay, tại khu vực Đông Nam Bộ, lượng khách du lịch tới Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 2, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong dịp cuối tuần này.

Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh và các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân… Toàn tỉnh có 4 cụm triển lãm và 1 phòng trưng bày ảnh nghệ thuật, tư liệu; tổ chức 4 chương trình nghệ thuật quần chúng, thu hút hơn 2.000 khán giả; tổ chức trưng bày và đọc báo Xuân… Theo ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT, năm nay, các địa phương đều chủ động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc hơn những năm trước. Từ 25 tháng Chạp, trên địa bàn tỉnh các hoạt động đã diễn ra để phục vụ nhân dân. Dự kiến các hoạt động này sẽ kéo dài tới ngày 15/1 tháng Giêng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực các sở, ngành, địa phương trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, công tác tổ chức Tết Nguyên đán cơ bản được triển khai, thực hiện tốt. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, các hoạt động chăm lo Tết, phục vụ Tết cho nhân dân được chuẩn bị chu đáo; giá cả hàng hóa ổn định… Tuy nhiên, dịp Tết năm nay, số vụ cấp cứu tai nạn do đánh nhau gia tăng, vẫn còn tình trạng kẹt xe cục bộ vào giờ cao điểm, số vụ vi phạm về đốt pháo nổ, pháo hoa vẫn xảy ra… “Các sở, ngành, địa phương cần khắc phục tồn tại, phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo ấn tượng tốt đẹp về Bà Rịa-Vũng Tàu trong mắt du khách. Cùng với đó là việc rà soát kế hoạch năm 2023 để tích cực triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm mới”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Bài, ảnh: KHÁNH CHI