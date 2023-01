Nhanh chóng 'tăng ga' thực hiện các nhiệm vụ sau Tết

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ngành, địa phương sáng 30/1, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các sở, ngành, địa phương, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, trước và trong dịp Tết, tỉnh và các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, tỉnh cũng quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm cộng nghiệp.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về công tác chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở, ngành, địa phương cũng đã báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ trước và trong Tết Nguyên Đán, theo đó, an ninh, trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm; công tác phòng, chống dịch, khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết được bảo đảm; tình hình cung – cầu và giá cả hàng hóa được bảo đảm.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự cuộc họp.

Các địa phương cũng đã nêu lên một số kinh nghiệm trong chăm lo Tết cho người dân, nhất là công tác xã hội hóa trong bảo đảm an sinh xã hội và tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật tập trung đông người.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong công tác chăm lo Tết cho người dân. Ông nhận định, năm nay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Điều này có được nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các địa phương khi được phân cấp trách nhiệm đều chủ động và thực hiện tốt công việc của mình, trong công tác bảo đảm an sinh xã hội lẫn tổ chức các hoạt động chăm lo tinh thần cho người dân.

"Nhiều địa phương đã tổ chức được chuỗi sự kiện văn hóa-nghệ thuật thu hút được đông đảo người dân, du khách và không để xảy ra sự cố đáng tiếc", Bí thư Tỉnh ủy nhận định.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tới đây, ông Phạm Viết Thanh đề nghị, các sở, ngành, địa phương nhanh chóng "tăng ga" bắt tay vào công việc. Trước mắt là giải quyết một số vấn đề như bảo đảm nguồn cung xăng dầu; hỗ trợ DN trước tình trạng thiếu hụt lao động đầu năm; công tác tiêm vắc xin COVID-19; bảo đảm vệ sinh môi trường sau Tết...

"Đặc biệt, cần có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Riêng TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa gấp rút triển khai triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

PHÚ XUÂN