Huyện Châu Đức: Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế-xã hội đều đạt kế hoạch

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và ông Lê Tình, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức chủ tọa kỳ họp.

Sáng 25/7, HĐND Huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, kinh tế của địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 1.447 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp 2.416 tỷ đồng, tăng 10,07% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại-dịch vụ 3.909 tỷ đồng, tăng 12,91% so với cùng kỳ; thu ngân sách hơn 324 tỷ đồng, đạt 68,11% dự toán và tăng 13,18% so với cùng kỳ. Huyện Châu Đức đã được công nhận huyện nông thôn mới.

Trong một ngày làm việc, kỳ họp diễn ra các nội dung: thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình ý kiến cử tri. Đồng thời, kỳ họp cũng xem xét, thông qua 26 tờ trình, nghị quyết của UBND huyện về tài chính, đầu tư công, văn hóa - xã hội, trong đó có nghị quyết về Phê chuẩn phương án bổ sung ngân sách năm 2022, Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022, Phê chuẩn nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm... và tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2023.

Tin, ảnh: NHẬT LINH