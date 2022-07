Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 25/7, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; xem xét và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Điền chủ tọa kỳ họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu HĐND huyện nghe các báo cáo: Kết quả hoạt động, kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2022; kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong huyện.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự kỳ họp và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 10 ngàn tỷ đồng (đạt hơn 60% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 2.300 tỷ đồng (đạt hơn 60% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hơn 273 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 57% kế hoạch; giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lượt lao động (đạt 52,8% kế hoạch). Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền đạt hơn 273 tỷ đồng. Trong ảnh: Thành viên HTX rau an toàn Thắng Lợi (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) chăm sóc rau.

Buổi chiều, kỳ họp diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên UBND huyện về các vấn đề được đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm; thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, quy trình miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện; xem xét, thảo luận, quyết nghị theo thẩm quyền đối với các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và bế mạc kỳ họp.

Tin, ảnh: MAI NGỌC-NGUYỄN TUYỀN