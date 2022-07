Huyện Đất Đỏ: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 46% kế hoạch năm

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Sáng 25/7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, doanh thu lưu trú du lịch 200,2 tỷ đồng, tăng 80,36% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt 46% kế hoạch năm; thu ngân sách 320,48 tỷ đồng, đạt 73,81% dự toán. Huyện đã giải quyết việc làm cho 2.341 lượt lao động, trong đó, giải quyết việc làm mới là 1.374 lượt lao động, đạt 73,8% kế hoạch.

6 tháng đầu năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đất Đỏ đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong ảnh: Nuôi tôm công nghệ cao tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Huyện cũng thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em và đối tượng bảo trợ xã hội khác. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Trong hai ngày diễn ra kỳ họp (ngày 25 và 26/7), các đại biểu HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quan trọng như: kết quả giám sát chuyên đề về Công tác quản lý xây dựng trái phép, không phép và ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025; Công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện; một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; điều chỉnh dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU