Kỳ 1: Điểm trừ ở hiệu quả quản trị và hành chính công

BR-VT đặt mục tiêu năm 2025 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tốt nhất cả nước. Mục tiêu này không phải quá khó, khi năm 2020, tỉnh từng giữ vị trí thứ 9 cả nước. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau thành tích ấn tượng đó, chỉ số cải cách hành chính lại tụt xuống 7 bậc (xếp thứ 16/63 tỉnh thành). Vì sao?

Thực tế, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhìn ở số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hạn ở BR-VT rất cao. Nhưng đó chưa phải là tất cả để “xếp hạng” về Chỉ số CCHC.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân làm TTHC.

PAR INDER tăng điểm nhưng tụt bậc

So với năm 2020, BR-VT đã khắc phục được 10/14 hạn chế như: Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã, thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước, triển khai kiến trúc chính quyền điện tử. Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính được tỉnh quan tâm thực hiện. Từ đó, Chỉ số xếp hạng CCHC (PAR INDER) của tỉnh đạt 87,61 điểm, tăng 1,59 điểm so với năm 2020.

Sự tăng điểm cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong CCHC. Đặc biệt, năm 2021, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện sự hài lòng của người dân, tổ chức như: Ban hành Chỉ thị nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị 10 về nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng chủ động cắt giảm 25% thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian chờ đợi cho người dân, DN.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 4, Phạm Văn Đồng, TP. Bà Rịa) cho thấy rõ những chuyển biến tích cực từ công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận 55.085 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,7%. Cùng thời gian trên, bộ phận một cửa cấp huyện trên toàn tỉnh đã tiếp nhận 84.709 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 96,6%. Ở cấp xã, đã tiếp nhận 232.577 hồ sơ và lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn cao hơn, đạt 99,8%.

Tuy nhiên, năm 2021, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của BR-VT đạt 87,61 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, giảm 7 bậc so với năm 2020; xếp thứ 2/6 các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, sau Bình Dương. Vì sao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao, nhưng Chỉ số CCHC vẫn ở vị trí khiêm tốn?

Thực tế, Chỉ số CCHC không đơn thuần được đánh giá, ghi nhận ở tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và tỷ lệ hài lòng của người dân với cơ quan nhà nước khi đến giải quyết TTHC. Chỉ số này còn liên quan đến sự đánh giá tổng thể ở nhiều khía cạnh như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ mệnh lệnh hành chính của cấp trên, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tổ chức bộ máy CBCC…

Ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Bộ Chỉ số CCHC gồm 8 lĩnh vực với 43 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần với tổng điểm tối đa là 100 điểm. Hằng năm, Hội đồng thẩm định do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấm điểm dựa trên cơ sở tự đánh giá, chấm điểm của các tỉnh, thành kèm các tài liệu kiểm chứng thông qua phần mềm quản lý, chấm điểm Chỉ số CCHC, cùng sự điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Nhiều lĩnh vực chưa đạt yêu cầu

Chỉ số CCHC năm 2021 của BR-VT tụt hạng là do 5/8 lĩnh vực chưa được cải thiện so với năm 2020. Trong đó, lĩnh vực giảm điểm, ảnh hưởng nhiều nhất là “Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh” chỉ đạt 10,73/16 điểm, bị trừ 0,81 điểm. Trong đó, các tiêu chí thành phần ở lĩnh vực này như: Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh, mức độ phát triển DN của tỉnh và tỷ lệ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh không tăng so với năm 2020 nên không đạt hoặc bị giảm điểm.

Công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Suối Rao (huyện Châu Đức) giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân địa phương.

Về lĩnh vực “Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng CBCC” bị trừ 0,15 điểm. Công tác cải cách tổ chức bộ máy bị trừ 0,12 điểm. Công tác cải cách TTHC bị trừ 0,04 điểm. Công tác thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh vẫn còn tình trạng chậm trễ nên bị trừ 0,01 điểm. Đáng chú ý là năm 2021, BR-VT còn 8 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã hoàn thành nhưng quá hạn, 1 nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành.

Ở các đơn vị, địa phương, tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn, gây phiền hà cho người dân, DN vẫn còn. “Năm 2021, tỉnh còn 17/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội do HĐND tỉnh giao chưa hoàn thành. Còn có tình trạng công chức, lãnh đạo quản lý bị kỷ luật”, ông Trương Thanh Phong cho biết.

Ngoài Chỉ số CCHC của tỉnh bị rớt hạng, năm 2021, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của BR-VT chỉ đạt 40,62/80 điểm, xếp vào nhóm đạt điểm thấp nhất, giảm 3,84 điểm so với năm 2020.

Ở cơ sở, ngoài UBND xã Tam Phước, huyện Long Điền và UBND phường 1, TP. Vũng Tàu nhiều năm liền giữ vững thứ hạng về Chỉ số CCHC (lần lượt là hạng Nhất, Nhì tỉnh) thì các địa phương khác đều tụt hạng. Điển hình như năm 2021, Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng CCHC của UBND xã Suối Rao, huyện Châu Đức xếp thứ 81/82 xã, phường, thị trấn, tụt 55 bậc so với năm 2020. Nhiều địa phương của TP. Vũng Tàu cũng tụt hạng như: UBND phường 12, từ thứ hạng 67 (năm 2020) xuống thứ hạng 82; UBND phường 10 từ thứ hạng 44 (năm 2020) xuống 79; UBND phường 2 từ thứ hạng 31 (năm 2020) xuống 75…

Thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, nguyên nhân Chỉ số CCHC năm 2021 của BR-VT sụt giảm là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBCCVC thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến hồ sơ TTHC chưa bảo đảm đúng tiến độ. Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của một bộ phận CCVC còn hạn chế. Chất lượng tham mưu chưa cao dẫn đến phải trình văn bản đề xuất nhiều lần. Ngoài ra, nguyên nhân khách quan là do năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đặc biệt, sau thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, lượng hồ sơ tồn đọng và tăng nhiều khiến CCVC xử lý chưa kịp thời.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Suối Rao cho biết: “Chỉ số CCHC của xã tụt hạng rất nhiều là do công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về CCHC chưa được kịp thời, nội dung CCHC chưa được quan tâm trong các cuộc họp giao ban định kỳ, kế hoạch rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền chưa hoàn thành…”.

Còn bà Trần Thị Bích Vân, Chủ tịch UBND phường 4, TP. Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân khiến phường bị trừ gần 12 điểm ở các tiêu chí về CCHC do phường chưa cập nhật kịp thời một số TTHC, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mệnh lệnh hành chính chưa kịp thời. Đặc biệt, năm 2021, phường có công chức nghỉ việc nên trong suốt 4 tháng không có công chức Văn phòng-Thống kê đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, chất lượng công việc.

Bài, ảnh: THI PHONG

(Còn nữa)