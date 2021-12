Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền TP. Vũng Tàu cũng chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Những công trình chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, những hoạt động văn hóa… đã làm giúp nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân.

Bà Lê Thị Thanh Bình (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu trao túi an sinh cho người dân khu phong tỏa hẻm 225/7 Lưu Chí Hiếu, phường 10. Ảnh: MINH THANH

Cuộc sống đổi thay từng ngày

Năm 1991 - thời điểm mới thành lập, TP. Vũng Tàu có 46 trường học, hơn 32 ngàn HS, có 15% cháu đi nhà trẻ, 55% cháu trong độ tuổi đến trường... 75% lao động chưa có nghề, chưa được đào tạo; nước sinh hoạt mới phục vụ được 25% dân số; hệ thống hạ tầng giao thông của TP. Vũng Tàu mới đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất về giao thông.

30 năm sau, TP. Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc: Thu nhập bình quân đầu người thời kỳ đầu khoảng 500 USD/người, nay đạt khoảng 8.000 USD/người (gấp 16 lần). Từ 46 trường học, đến nay thành phố có 103 trường học từ cấp MN đến THPT. Chất lượng giáo dục của TP. Vũng Tàu luôn đứng đầu tỉnh hằng năm; 100% phường, xã thuộc TP. Vũng Tàu đều đạt chuẩn quốc gia về y tế. TP. Vũng Tàu đã được đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Vũng Tàu với quy mô 350 giường; hàng chục tuyến giao thông được xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thường xuyên chăm lo, thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, người cao tuổi, trẻ mồ côi, khuyết tật. Cộng đồng xã hội đã tích cực tham gia với chính quyến trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và thiện nguyện nhân đạo. Kết quả đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nhiều người lao động, nhất là những người lao động tự do. Nhằm chia sẻ, động viên với người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố cùng các ban, ngành, đoàn thể, và các phường, xã vừa quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người lao động gặp khó khăn bằng các hoạt động thiết thực như: tặng 17.500 túi an sinh với tổng trị giá hơn 6,1 tỷ đồng; tổ chức ATM gạo miễn phí, phiên chợ 0 đồng, chi trả tiền hỗ trợ theo quy định của Chính phủ... nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Giai đoạn 2019 - 2025, UBND TP. Vũng Tàu đề ra 80 chỉ tiêu trong 8 lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố, trong đó đã hoàn thành 21 chỉ tiêu (6 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch). Thành phố có 95,08% khu phố, thôn và 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 10/16 phường đạt tiêu chuẩn phường văn minh đô thị. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm; 17/17 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi hằng năm đạt 99%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 4,88%.

Người dân hài lòng

Nhiều năm nay, ông Nguyễn Đình Lai (ngụ phường 1, TP. Vũng Tàu) duy trì thói quen tắm biển, tập thể dục trong công viên. “Cảnh quan thành phố ngày càng sạch đẹp, nhiều cây xanh. Công viên, khu vực công cộng có nhiều dụng cụ tập luyện thể thao, ghế đá để người dân đến tập luyện, vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người bạn khi đến Vũng Tàu cũng rất hài lòng và càng yêu mến nơi đây”, ông Lai nói.

Còn ông Hà Xuân Thiện (77 tuổi, ngụ phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) nhớ lại: “So với 30 năm trước, TP. Vũng Tàu hiện nay đã có bước phát triển vượt bậc. Cụ thể, ngày mới thành lập, đường phố chưa có đèn chiếu sáng, các tuyến hẻm chủ yếu là đường đất, chưa có nước máy phục vụ sinh hoạt... Đến nay, thành phố đã thay đổi về mọi mặt, khang trang, giàu đẹp; đời sống người dân càng nâng lên, trong đó hệ thống giao thông đường, trạm, trường, y tế, kinh tế đều phát triển trở thành thành phố đáng sống…”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho hay, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, thành phố cũng quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ người dân như: công viên, công trình luyện tập thể dục thể thao; lắp đặt vòi tắm nước ngọt phục vụ nhân dân miễn phí dọc các bãi tắm biển và nhiều trụ nước uống trực tiếp cho người dân, du khách. Vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm, thành phố tổ chức Hội hoa Xuân, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao để phục vụ đời sống tinh thần người dân và thu hút khách du lịch...

Với sự đầu tư đồng bộ, hướng đến mục tiêu phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần, vật chất của con người, không chỉ du khách mà người dân địa phương ở TP. Vũng Tàu đã thực sự được hưởng thụ chất lượng sống cao hơn, trong môi trường đô thị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

CÁT TIÊN