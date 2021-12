Sôi nổi phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Năm 2021, toàn tỉnh có 2.071 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng, trong đó có 1.808 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả (tăng 276 mô hình, điển hình so với năm 2020). Qua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, các đơn vị, địa phương đã vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo, cải thiện đời sống, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 28 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021; tặng Bằng khen 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC năm 2021 và Bằng khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021.