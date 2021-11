Đăng tin sai sự thật, phải xin lỗi Bệnh viện Vũng Tàu

Ngày 9/11, trang facebook “Hội mẹ và bé tại Vũng Tàu” đăng bài viết phản ánh về hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện (BV) Vũng Tàu liên quan đến công tác cấp cứu, chữa trị cho bà V.T.T., 56 tuổi, ở đường Lê Quang Định (TP. Vũng Tàu) bị rắn chàm quạp cắn. Bài viết này do chị T.T.T.H. (tài khoản facebook Henie Su), con gái bà T. viết không đúng sự thật, đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự của tập thể BV Vũng Tàu.

Chị T.T.T.H. (thứ 3 từ phải qua) đến BV Vũng Tàu xin lỗi khi đăng tin lên mạng sai sự thật.

Theo lời kể của bà V.T.T, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9/11, bà bị rắn chàm quạp cắn nên được người nhà đưa vào BV Vũng Tàu cấp cứu. Bà được bác sĩ thăm khám, xử lý vết thương, xét nghiệm máu và yêu cầu nằm tại BV để tiếp tục theo dõi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bác sĩ thông báo có khả năng bà T. phải chuyển lên BV tuyến trên điều trị. Sau đó, BV Vũng Tàu lấy máu xét nghiệm lần 2 cho bệnh nhân (BN). Đến 17 giờ, BV chính thức thông báo bà T. phải chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) vì có dấu hiệu xấu nhưng đến 19 giờ, bà T. mới được chuyển viện.

Cho rằng BV có sự chậm trễ trong chuyển viện cho bà T. nên gia đình bức xúc. Do đó, chị T.T.T.H (không có mặt tại BV) đã đăng bài viết trên trang facebook “Hội mẹ và bé tại Vũng Tàu” thông tin không đúng về quy trình khám, chữa bệnh và chuyển viện đối với bà T. Trong đó, chị H. đã dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích đội ngũ y, bác sĩ của BV Vũng Tàu. Bài viết này đã thu hút gần 2.000 lượt like, hơn 800 bình luận tiêu cực về BV Vũng Tàu.

Ngày 10/11, BV Vũng Tàu đã xác minh nội dung phản ánh của người nhà bà T. Theo đó, khi vào Khoa Cấp cứu sáng 9/11, bà T. được bác sĩ thăm khám, khai thác thông tin bệnh sử cặn kẽ, chẩn đoán vết thương do rắn chàm quạp cắn, được xử lý vết thương, xét nghiệm máu. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, BN được nhập viện vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, BN tiếp tục được bác sĩ thăm khám, điều trị, theo dõi sinh hiệu, lấy máu xét nghiệm kiểm tra lần 2 vào lúc 16 giờ. Khi có kết quả, bác sĩ đã giải thích cho BN và người nhà có mặt tại bệnh viện rằng, diễn tiến xét nghiệm máu cho thấy BN có dấu hiệu rối loạn đông máu, có thể cần chỉ định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn, nhưng chế phẩm này hiện BV không có nên BV Vũng Tàu làm thủ tục cho BN chuyển lên BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Bác sĩ trực của Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc đã viết giấy chuyển viện và điều động ê kíp sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, 18 giờ 15 phút, bộ phận trực hành chính của BV báo cáo xe cấp cứu đã được điều động làm các nhiệm vụ cấp bách khác. Do đó, giờ chuyển BN T. lên BV Chợ Rẫy sẽ chậm lại hơn 1 giờ và thông tin này đã được bác sĩ thông báo cho người nhà BN. Sau đó, gia đình xin chuyển viện bằng phương tiện tự túc mà không đi xe BV. Đến 19 giờ cùng ngày, BN T. cùng người nhà rời khỏi BV. Qua rà soát, nhân viên y tế đã thực hiện đúng nhiệm vụ trong tiếp nhận, điều trị cho BN T.

BV Vũng Tàu liên lạc bằng điện thoại với chị H. yêu cầu gỡ bài viết trên trang facebook “Hội mẹ và bé tại Vũng Tàu” do thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của BV. Tuy nhiên, chị H. bất hợp tác, không gỡ bài mà tiếp tục đăng bài viết lên trang cá nhân kèm theo hình ảnh chụp lại những bình luận xấu về BV từ bài đăng trước đó. Do vậy, BV Vũng Tàu đã đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) hỗ trợ xử lý vụ việc. Sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công An tỉnh) đã mời chị H. đến làm việc và phân tích rõ những sai phạm khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội mà không có kiểm chứng, chưa đúng sự thật; đồng thời yêu cầu chị H. gỡ các bài viết phản ánh về BV Vũng Tàu.

Sau khi nhận ra những việc làm sai trái của mình, chiều 26/11, chị H. cùng người thân đã đến BV Vũng Tàu gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến Ban Giám đốc BV, nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc cũng như tập thể BV. Chị H. cho biết, khi nghe người nhà thông tin mẹ phải chuyển viện bị chậm trễ từ người nhà nên chị nóng vội, chia sẻ những bức xúc của mình lên mạng xã hội mà không trực tiếp chứng kiến, chưa biết quy trình khám chữa bệnh, chuyển viện của BV Vũng Tàu.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc BV Vũng Tàu cho biết, sự việc chị H. đăng thông tin chưa đúng về BV đã gây tổn thương rất lớn đến đội ngũ y, bác sĩ nói riêng và tập thể BV. Đây là sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, chị H. đã đến BV xin lỗi nên phần nào giải tỏa được những áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ. “Chúng tôi đã và đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc BN. BN hay người nhà chưa hài lòng về thái độ phục vụ và điều trị có thể gặp quản lý các khoa hoặc gọi vào đường dây nóng của Ban Giám đốc BV để phản ánh, nhằm tránh những hiểu nhầm không đáng có”, bác sĩ Phước nói thêm.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM