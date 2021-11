Cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm chăn nuôi heo tại gia đình ông Hồ Văn Lực

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu người dân ở ấp Bắc 2 (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) cho biết, nhiều năm nay người dân khu vực này vô cùng khổ sở vì mùi hôi thối bốc ra từ chuồng nuôi heo của gia đình ông Hồ Văn Lực (trú cùng ấp). Người dân đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên để bảo vệ môi trường sống cho khu dân cư.

Nước thải từ hoạt động chăn nuôi của gia đình ông Hồ Văn Lực gây ô nhiễm môi trường.

Theo nội dung phản ánh của người dân, gia đình ông Lực nuôi heo, bò đã nhiều năm nay. Số lượng chăn nuôi tới hàng chục con, có khi cao điểm lên tới cả trăm con. Nuôi với số lượng nhiều và nằm trong khu dân cư nhưng ông Lực không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý phân và nước thải theo quy định về bảo vệ môi trường. Do đó, mỗi khi vệ sinh chuồng trại, nước thải và phân heo chảy ra ngoài, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe người dân chung quanh.

Mùi hôi tanh bốc lên từ hộ chăn nuôi này khiến các gia đình ở chung quanh không sao chịu nổi. Không những thế, những hố tù, nước đọng phía sau khu vực chăn nuôi của gia đình ông Lực còn là môi trường thuận lợi cho các loại ruồi, muỗi sinh sôi, phát triển, nguy cơ phát tán dịch bệnh. “Thời điểm hôi nhất là sau khi trời mưa và nắng lên, có những ngày mùi hôi thôi kéo dài từ 7 giờ sáng đến tận đêm khuya vẫn chưa kết thúc”, một người dân sống gần gia đình ông Lực cho biết.

Theo các hộ dân, tình trạng ô nhiễm nuôi heo tại gia đình ông Hồ Văn Lực đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, vì tình làng, nghĩa xóm nên nhiều lần các hộ dân đã phản ánh với gia đình ông Lực và đề nghị gia đình ông có biện pháp để khắc phục. Gia đình ông này đã nhiều lần hứa với các hộ dân sẽ xử lý ô nhiễm, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn không có gì thay đổi. “Thậm chí tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Rất mong chính quyền địa phương sớm xử lý dứt điểm, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài”, một hộ dân sống trong khu vực ô nhiễm cho biết.

Qua ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hầu hết các hộ dân xung quanh nơi gia đình ông Hồ Văn Lực sinh sống đều thừa nhận gia đình ông này chăn nuôi heo và bò gây ô nhiễm, nhất là mùi hôi. Tiếp cận gần khu vực của gia đình ông Lực nuôi heo phóng viên cũng ghi nhận có bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thế Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) cho biết, UBND xã cũng đã nhận được đơn phản ánh của người dân. Tuy nhiên, hiện gia đình ông Lực có ca nhiễm COVID-19 nên xã chưa tổ chức xác minh được. Tới đây, địa phương sẽ làm việc với ông Lực, nếu có tình trạng như người dân phản ánh sẽ đề nghị khắc phục. Nếu gia đình ông không thực hiện thì sẽ báo cáo Phòng TN-MT TP.Bà Rịa xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ Phòng TN-MT TP. Bà Rịa cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm chăn nuôi tại hộ ông Hồ Văn Lực nói trên, ngày 23/11, Phòng TN-MT đã tổ chức kiểm tra xác minh. Qua xác minh, gia đình ông Lực nuôi khoảng 40 con heo nái và thịt. Về tình trạng ô nhiễm, do gia đinh ông Lực đang bị phong tỏa liên quan đến dịch COVID-19 nên Phòng TN-MT chưa thể đến trực tiếp hiện trường để xác định mức độ ô nhiểm. Qua trao đổi, gia đình ông Lực thừa nhận có tình trạng ô nhiễm, gia đình cũng đã cố gắng khắc phục. Tuy nhiên, do chỉ có một hầm chứa biogas nên dẫn đến tình trạng nước thải tràn ra ngoài, gây ô nhiễm. Đàn heo gia đình ông đã đến kì bán thịt, nhưng do ảnh hưởng của dịch, giá heo giảm nên gia đình chưa bán được. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, sau khi bán đợt heo này gia đình ông Lực không tiếp tục chăn nuôi heo tại địa chỉ trên nữa; xử lý mùi hôi và nước, gia đình ông Lực cho dọn phân heo hàng ngày và mang đi xử lý.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG