Vì sao chậm trả căn cước công dân gắn chíp cho người dân?

Thời gian gần đây, nhiều người dân thắc mắc về việc vì sao chậm trả CCCD gắn chíp. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-Công an tỉnh xung quanh nội dung này.

Công an huyện Châu Đức làm CCCD gắn chíp lưu động cho người dân xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

 Thưa Thượng tá, cho đến nay, tiến độ cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn tỉnh được thực hiện ra sao?

- Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 ngày 8/9/2020, của Bộ Công an về việc triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip, ngày 14/9/2020, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch 1860/KH-CAT-PC06 để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau một thời gian chuẩn bị máy móc, phương tiện và tài liệu pháp lý, Bộ Công an triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Bắt đầu từ 1/3/2021, đến ngày 1/7/2021, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an 8 địa phương toàn tỉnh triển khai 18 điểm thu nhận hồ sơ CCCD gồm cả lưu động, cố định và thu nhận được 804.258 hồ sơ, cơ bản đạt chỉ tiêu so với mục tiêu của Bộ Công an đề ra là “Trước ngày 1/7/2021, toàn quốc phải thu nhận được 50 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp”. Sau đó, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh BR-VT áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch, nên Công an tỉnh tạm ngưng việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD để bảo đảm công tác phòng, chống dịch cho đến ngày 22/9/2021.

Tiếp đó, ngày 27/9, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 261/KH-CAT-PC06 để tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp cho người dân trên địa bàn tỉnh, dự kiến khoảng 112.069 công dân. Qua đó, công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về tính ưu việt của thẻ CCCD gắn chip điện tử, hiệu quả, tác dụng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin như thẻ Bảo hiểm y tế, tiêm vắc xin, đăng ký xe... khi toàn bộ công dân được cấp thẻ CCCD gắn chip để người dân chủ động hợp tác làm thủ tục thu nhận hồ sơ CCCD.

Tính đến ngày 15/11/2021, đã thu nhận thêm 12.509 hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp.

 Thượng tá cho biết, nguyên nhân của tình trạng người dân bị chậm trả thẻ CCCD gắn chíp?

- Việc chậm trả CCCD gắn chíp xuất phát từ các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, do dịch COVID-19 khiến cho ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử trên thế giới bị ảnh hưởng. Quá trình nhập khẩu chip từ nước ngoài gặp khó khăn. Hơn nữa, việc vận chuyển thẻ từ Bộ Công an về Công an tỉnh BR-VT có lúc bị gián đoạn. Đối với những hồ sơ đã hoàn tất việc cấp CCCD gắn chíp mà chưa thể đến tay người dân là do quá trình chuyển phát của bưu điện chậm trễ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều trường hợp, công dân khai không đúng địa chỉ nhận, cán bộ bưu điện không tìm được địa chỉ. Trong quá trình thu nhận thông tin, công dân kê khai thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không trùng khớp với thông tin khi công dân đi làm CCCD gắn chíp, nên phải xác minh, chỉnh sửa hồ sơ, mất rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 59/2021/TT-BCA của Bộ Công an, người dân, nếu chưa được cấp CCCD mà có nhu cầu xác định thông tin cá nhân thì công dân có thể đề nghị công an cấp xã, nơi đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo về số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 Xin cảm ơn Thượng tá!

TRÍ NHÂN (Thực hiện)